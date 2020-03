Britu aktieris Idriss Elba ziņo par pozitīvu 'Covid-19' testu

Britu aktieris, reperis un dīdžejs Idriss Elba sociālajos tīklos paziņojus, ka arī viņš ir koronavīrusa "Covid-19" inficēts.

Elba par saslimšanu pavēstījia mikroblogošanas vietnē "Twitter" vēlu pirmdienas vakarā.

Saviem gandrīz trim miljoniem tvitera sekotāju 47 gadus vecais aktieris pauda: "Šorīt saņēmu koronavīrusa testa rezultātus. Tie diemžēl ir pozitīvi. Jā, un tas sūkā," vēstīja Elba.

Viņš jūtoties labi un līdz šim nav jutis nekādus slimības simptomus, taču ir pašizolējies no citiem. Aktieris pieņēmis lēmumu pārbaudīties pēc tam, kad bijis saskarē ar cilvēku, kam koronavīrusa tests izrādījies pozitīvs.

Blakus aktierim atrodas viņa mīļotā sieviete, kura gan testu neesot vēl veikusi.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ