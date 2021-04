Dāmu mīlulis Zaks Efrons ieguvis gluži citādus sejas vaibstus

Pagājušajā nedēļā amerikāņu aktieris un dziedātājs Zaks Efrons parādījās kādā "Facebook" tiešraidē un tūdaļ nonāca soctīklotāju uzmanības lokā – Efrona seja šķita gluži svešāda.

33 gadus vecā aktiera Zaka Efrona sejas panti kļuvuši citādāki – krietni izteiksmīgāki un vīrišķīgāki, liekot faniem spekulēt par to, vai tiešām Efrons savos gados veicis sejas plastiku. Efrona žoklis kļuvis kantaināks bet lūpas garākas un biezākas.

Tabloīds "Daily Mail" pat izveidoja kompilāciju no soctīklotāju tvītiem, kuros Efrons tiek salīdzināts ar Deividu Haselhofu un Mikiju Rurku; abi šie aktieri zināmi kā plastiskās ķirurģijas cienītāji ar mērķi aizkavēt novecošanos.

Medijs "Insider" norāda: spekulēt par aktiera ļaušanos ķirurga nazim, protams, var būt izklaidējoši, taču tas esot arī riskanti, proti, ļaudīm vajadzētu uzmanīties ar slavenību veselības stāvokļa apspriešanu. Dakteris Manībs Šehs spriež, ka Efrons varētu būt veicis gan žokļa implantāciju, gan lietojis tā dēvētos fillerus lūpām, taču tikpat labi aktiera sejas vaibstus varētu būt ietekmējusi kāda stomatoloģiska procedūra.

Pats Efrons nav publiski komentējis savu jauno izskatu.

And Zac Efron as David Hasselhoff pic.twitter.com/BQzOI6QtCX

zac efron is the new mickey rourke pic.twitter.com/adk900S2V1