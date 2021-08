Daniels Kreigs nolēmis neapgrūtināt savus bērnus ar mantojuma miljoniem

Slavenais aktieris Daniels Kreigs neplāno savām atvasēm atstāt lielas bagātības, kad viņa mūžs šajā pasaulē būs noslēdzies, atsaucoties uz interviju žurnālam "Candis", raksta "Insider".

53 gadus vecais Daniels Kreigs ir viens no visaugstāk apmaksātajām zvaigznēm kinoindustrijā. Lielāko daļu kapitāla viņš nopelnījis ar aģenta Džeimsa Bonda tēlu, un šogad viņš parakstījis daudzmiljonu līgumu par filmēšanos lentes "Uz nažiem" divos turpinājumos. Runa ir par 50 miljoniem ASV dolāru par katru filmu. Tāpat ceļā ir arī jau piektā filma par Bondu ar Kreigu galvenajā lomā, kas arī ir daudzmiljonu līgums.

Vienlaikus aktieris nule atzinis, ka negrasās savus nopelnītos miljonus atstāt mantojumā bērniem. To viņam ir divi – 29 gadus veca meita un trīsgadīga meitiņa.

Kreiga argumenti: "Negribu atstāt lielas summas nākamajai paaudzei. Man nav tīkama pati mantošanas ideja kā tāda. Esmu nolēmis no naudas atbrīvoties pats, to iztērējot, vai pat izdalīt to – un darīt tā īsi pirms aiziešanas. Tāda ir mana filozofija," izteicies aktieris, "ja tu esi nomiris bagāts, tu faktiski esi zaudētājs".

Aktiera pirmais bērns nāca pasaulē viņa laulībā ar aktrisi Fionu Ludonu. Šī laulība ilga tikai divus gadus – līdz 1994. gadam. Vēlāk viņam bija vairākas ilggadīgas attiecības, taču savu otro sievu, aktrisi Reičelu Veišu, Kreigs apņēma 2011. gadā. Pēc septiņiem gadiem pasaulē nāca Kreiga otrā meita.