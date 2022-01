Džeisons Momoa pēc šķiršanās no sievas apmeties treilerā

Holivudas grāvēja "Akvamens", kā arī populārā seriāla "Troņu spēles" aktieris Džeisons Momoa šobrīd mitinās treilerā, kas novietots viņa draugu pagalmā, ziņo amerikāņu "The Sun".

Kad šomēnes pasauli pāršalca vēsts par Džeisona Momoas un Lizas Bonetas 16 gadu ilgušās laulības krahu, šovbiznesa pasaulē tas bija šoks – pāris tika uzskatīts par vienu no saticīgākajiem visā Holivudā. 42 gadus vecais Momoa un 54 gadus vecā Boneta izplatīja kopīgu paziņojumu, ka viņu savienībai pienācis gals – abi nolēmuši "viens otru atbrīvot".

Nu aktieris apmeties treilerā un pats izskatās visai bezrūpīgs. Tiesa gan, Momoas treilers nav vis šāds tāds, bet gan miljonu dolāru vērts "Ford" ražojums – to viņš iegādājās 2018. gadā pēc lentes "Akvamens" panākumiem. Nu viņš ar šo vareno kemperi pie draugiem pagalmā Losandželosā, kas atrodas netālu no viņa kādreizējās dzīvesvietas – 3,5 miljonus ASV dolāru vērtas mājas, kur dzīvot palika viņa bijusī un abu bērni. Kā raksta "The Sun", Momoas turīgums lēšamas 14 miljonu ASV dolāru apmērā. Džeisons Momoa ar aktrisi Lizu Bonetu bija kopā no 2005. gada, taču tikai 2017. gadā abi apprecējās. Viņu kopdzīvē pasaulē nākuši divi bērni – meita Lola (14) un dēls Nakoa Volfs (13). Bonetai ir arī jau pieaugusi meita Zoja (33) – viņas un mūziķa Lenija Kravica meita.