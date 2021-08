Dženifera Anistone pārtraukusi attiecības ar cilvēkiem, kas nevakcinējas

Amerikāņu aktrise, seriāla "Draugi" zvaigzne Dženifera Anistone asi kritizējusi cilvēku nevēlēšanos vakcinēties, tostarp viņa no savas ikdienas "izslēgusi" šādas personas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā nedēļā Dženifera Anistone intervijā izdevumam "In Style" pauda: "Joprojām ir liela cilvēku grupa, kas ir antvakseri vai gluži vienkārši neklausās faktos. Tas ir kauns!. Es pati esmu atteikusies no dažiem cilvēkiem savās ikdienas gaitās, kuri nevakcinējas vai atsakās mani par to informēt. Man šķiet, morālais un profesionālais pienākums ir to pateikt," aktrise ilustrējusi situāciju, kuras dēļ bijusi spiesta no savas dzīves izsvītrot vairākus cilvēkus.

Viņa skaidro, ka situācija ir diezgan sarežģīta, jo "ikvienam ir tiesības uz savu viedokli", taču daudzi no šiem viedokļiem nav balstīti faktos, bet gan "bailēs un propagandā".

Pēc šīs intervijas Anistone saņēmusi daudz jautājumus no saviem faniem "Instagram" platformā, kur aktrise arī centusies pamatot savu nostāju. Viņa pauž žēlumu, ka nācies saraut attiecības ar vairākiem draugiem antivakseriem, bet uz kādas fanes jautājumu, par ko tad Anistone satraucas, ja pati ir vakcinēta, aktrise skaidro: "Ja jums ir vīruss, jūs joprojām varat mani inficēt. Es varu saslimt, taču nenonākšu slimnīcā un nenomiršu. Bet es varu šo vīrusu tālāk nodot kādam, kurš nav vakcinēts, un tādā veidā es apdraudu viņa dzīvību".

Dženiferai Anistonei "Instagram" tīklā seko 37 miljoni cilvēku. Aktrise pievienojās šai platformai 2019. gadā un uzstādīja instagrama rekordu sekotāju skaita pieaugumā pirmajā dienā; tagad šis rekords gan ir pārspēts.