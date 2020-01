Dženiferas Lopesas čāčīgais vakartērps krīt izsmieklā

Par "Zelta globusu" ceremonijas apspriestākā tērpa īpašnieci kļuvusi amerikāņu aktrise un dziedātāka Dženifera Lopesa, kuras izvēlētā vakarkleita likusi saausīties arī interneta jokdariem.

Jau vēstīts, ka Lopesa svinīgajā ceremonijā gozējās kuplā bezpiedurkņu vakarkleitā ar milzu banti uz krūtīm. Izdevums "Harper's Bazaar" ziņo, ka stila kritiķu pretrunīgi vērtēto tērpu darinājis "Valentino" modes nams.

Lai gan Lopesai izdevies sev pievērst uzmanību, modes eksperti gan viņas izvēlēto tērpu vērtējuši visai kritiski, un daži viņu pat nav kautrējušies salīdzināt ar Ziemassvētku egli.

Arī interneta jokdari nesnauž, un sociālajos tīklos drīz pēc ceremonijas ļaudis sākuši izplatīt dažādas karikatūras, kurās izsmiets Lopesas vakartērps.

Pērn uz ekrāniem nonāca filma "Hustler", kurā Lopesa atveidoja striptīza dejotāju. Lomas ietvaros viņa ievēroja stingru diētu un smagi trenējās. Kāds asprātis tviterī prātojis, ka viņa to visu darījusi tikai tamdēļ, lai "Zelta globusu" ceremonijā spētu iznest tik smagu kleitu.

Tāpat arī daudzi čāčīgo kleitu salīdzinājuši gan ar jau iepriekš minēto egli, gan arī dāvanu iesaiņojumu un Ziemassvētku dekoriem.

Jodie Comer's the Christmas tree and JLo is the Christmas present pic.twitter.com/i2ANlN7D9P — Aleks (@cvtecharlize) January 6, 2020

who knew JLo was doing all that training just to be able to carry this giant fucking bow#GoldenGlobes pic.twitter.com/8r4VC1varX — Kate Halliwell (@katehalliwell) January 5, 2020

Who wore it better? Jennifer Lopez or San Juditas Tadeo? #GoldenGlobes pic.twitter.com/NsR6qJ509w — dani (@TowerwhiteDani) January 6, 2020