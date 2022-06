Džonijs Deps uzvar Amberu Hērdu prāvā par neslavas celšanu

Ar aktiera Džonija Depa uzvaru noslēgusies viena no pēdējo gadu skandalozākajām "slavenību" prāvām, aktrisei Amberai Hērdai apsūdzot savu bijušo vīru vardarbībā. Hērdai nāksies atlīdzināt nodarīto kaitējumu 8,35 miljonu dolāru apmērā, ziņo ASV mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Prāva, kurai jau ilgāku laiku ar aizrautību līdzi seko miljoniem cilvēku visā pasaulē, noslēgusies Džonijam Depam par labu. Pēc trīs dienu ilgas zvērināto apspriedes trešdien Virdžīnijas štata tiesā pārliecinoši tika pieņemts lēmums, ka Hērda ir vainojama apzinātā Depa nomelnošanā, apmelošanā un neslavas celšanā.

Nospriests, ka Depam jāsaņem 10 miljoni dolāru kā kaitējuma kompensācija un vēl pieci miljoni, kas Hērdai piespriesta kā sodošā kompensācija (punitive damages). Taču Virdžīnijas likumi neļauj minētajai kompensācijai pārsniegt 350 tūkstošus dolārus.

Nelielu uzvaru guvusi arī Hērda. Viņai no Depa jāsaņem divi miljoni kaitējuma kompensācijā. Kopumā Hērda Depam ir parādā 8,35 miljonus dolāru.

36 gadus vecā aktrise atradās tiesas zālē un noklausījās spriedumu, taču Džoniju Depu pārstāvēja viņa advokāti, aktierim pašam esot Lielbritānijā.

Aktrise medijam "Page Six" pauda vilšanos par spriedumu: "Vilšanās nav vārdiem aprakstāma. Man sāp sirds, ka tas pierādījumu kalns tomēr nebija pietiekošs, lai stātos pretī bijušā vīra spēkam, ietekmei un varai. Vēl vairāk esmu vīlusies tajā, ko šis spriedums nozīmēs citām sievietēm. Tas mūs ved atpakaļ laikā, kad sieviete, kas publiski izteicās [par vardarbību], tika pazemota, apkaunota un neuztverta nopietni."

Tikmēr 58 gadus vecais Deps savā paziņojumā pauda, ka zvērinātie ir "atgriezuši man dzīvi".

"Pirms sešiem gadiem uz visiem laikiem mainījās mana un manu tuvinieku dzīves. Ar mediju starpniecību pret mani mani tika izvirzītas nepatiesas, ļoti smagas un noziedzīgas apsūdzības, kas izraisīja nebeidzamu naida straumi. Tam bija seismiska ietekme uz manu dzīvi un karjeru," vēstīja Deps, paziņojumu noslēdzot ar latīņu teicienu, kas vēsta "patiesība nekad nepazūd".

Tiesa, viņš nav līdz galam apmierināts ar piespriesto kompensāciju un nosaucis to par pazemojošu. Deps prasīja 50 miljonu dolāru atlīdzību.

Tiesvedība starp bijušajiem laulātajiem ritēja ilgi, tā bija publiska un aktieru fanus sadalīja divās karojošās nometnēs – vieni aizstāvēja it kā no vardarbības cietušo Hērdu, savukārt Depa fani norādīja uz sociopātijas pazīmēm un to, cik viegli pasaule notic sievietes asarām un meliem.

Džonijs Deps ar Hērdu bija precējies no 2015. līdz 2017. gadam, un 2018. gadā sieviete izdevumā "The Washington Post" vainoja bijušo vīru viņa piekaušanā, draudēšanā nogalināt, verbālā vardarbībā un greizsirdības scēnās, ko pavadīja alkohola un narkotiku lietošana. Abi vairākkārt viens pret otru vērsušies tiesās.