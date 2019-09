Fanus satrauc Nikolasa Keidža svešādais izskats

Losandželosā nesen tika aizvadīta filmas "Running with the Devil" pirmizrāde. Vienu no galvenajām lomām kinofilmā atveido Holivudas spīdeklis Nikolass Keidžs, kura izskats sarkanā paklāja pasākumā pārsteidzis gan preses fotogrāfus, gan fanus – aktieris vizuāli ļoti izmainījies.

Keidžs, kurš janvārī nosvinēja 55. dzimšanas dienu, filmas pirmizrādē atrādīja kuplu bārdu un ūsas. Kā vēsta ārzemju mediji, iespaidīgā sejas apmatojuma dēļ aktieri teju vairs nevarot pazīt.

Savu tēlu Keidžs bija papildinājis ar kovboja stila apģērbu un cepuri, kas kombinācijā ar kuplo bārdu viņa tēlam piešķīra īpaši raupju un vīrišķīgu akcentu.

Tiesa, daļa fanu par Keidža jauno tēlu pauduši bažas. Tā, piemēram, daži norādījuši, ka pirmizrādē uzņemtajās fotogrāfijās aktiera acis izskatoties pavisam apsārtušas un glāžainas, bet plakstiņi – aizpampuši.

Daži minējuši, ka aktieris, iespējams, pēdējā laikā aizrāvies ar alkohola lietošanu vai arī liedz sev pienācīgu atpūtu un miegu.

Savukārt citi norādījuši, ka bārda Keidžam nepavisam neglaimojot un liekot izskatīties ievērojami vecākam par saviem gadiem.