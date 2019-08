'Forbes' apkopojums: Desmit šogad pelnošākie aktieri pasaulē

Amerikāņu aktieris Dveins Džonsons ir atguvis pasaulē vislabāk apmaksātā aktiera titulu, liecina žurnāla "Forbes" publicēts pasaulē vislabāk apmaksāto aktieru saraksts, kurā pēc Džonsona dominē aktieri no ASV kinostudijas "Marvel Studios" uzņemtajām "Atriebēju" ("Avengers") filmām, kas ir uzstādījušas kases rekordus.

Bijušais profesionālais cīkstonis Džonsons 12 mēnešu laikā ir nopelnījis 89,4 miljonus ASV dolāru, atgriežoties šī saraksta virsotnē, kur viņš pēdējoreiz bija 2016. gadā. Pērn un aizpērn viņš bija šī saraksta otrajā vietā.

47 gadus vecais ražīgais aktieris guva lielus panākumus ar savu tēlojumu ģimenes filmā "Džumandži: Laipni lūgti džungļos" ("Jumanji: Welcome to the Jungle"), kurai ir gaidāms sīkvels, un ir filmējies arī vairākās "Ātrs un bez žēlastības" ("Fast and Furious") filmās, tai skaitā šomēnes uz ekrāniem nonākušajā filmā "Hobss un Šovs" ("Hobbs & Shaw").

"Viņš vienkārši ir kļuvis par droši diskontējamu zvaigzni. Un viņš vienmēr strādā – viņš ir neatlaidīgs," sacīja "Comscore" analītiķis Pols Dergarabedjans.

Džonsons arī piedalās telekanāla HBO šovā "Ballers", vada NBC spēļu šovu "Titan Games", un viņam pieder sava fitnesa apģērbu līnija.

Foto: Vida Press

Saraksta otrajā vietā ar nopelnītiem 76,4 miljoniem ASV dolāru ir austrāliešu aktieris Kriss Hemsvorts, kurš "Marvel" supervaroņu pasaulē pazīstams ar Tora lomu.

"Forbes" publicētais saraksts ietver laika posmu no 2018.gada jūnija līdz šī gada jūnijam. Šajā laikā "Marvel Studios" izlaida filmu "Atriebēji: Noslēgums" ("Avengers: Endgame"), kas kļuva par visu laiku kases rekordisti.

Trešajā vietā ar 66 miljoniem dolāru ir "Marvel" supervaroņa Dzelzs vīra lomas tēlotājs Roberts Daunijs juniors, sestajā vietā ar 57 milljoniem dolāru ir supervaroņa Raķetes lomas atveidotājs Bredlijs Kūpers, astoto vietu ar 43,5 miljoniem dolāru ieņem Kapteinis Amerika jeb Kriss Evanss, bet devītajā vietā ar 41 miljonu dolāru ir Skudrcilvēks Pols Rads.

Foto: Reuters/Scanpix

Kūpers gan lielāko daļu no šīs summas nopelnīja kā filmas "Zvaigzne ir dzimusi" ("A Star is Born") producents, režisors un aktieris.

Saraksta ceturtajā vietā ar 65 miljoniem dolāru ir Bolivudas aktieris Akšajs Kumars, piektajā vietā ar 58 miljoniem dolāru – ķīniešu aktieris Džekijs Čans, septītajā vietā ar 57 miljoniem dolāru – amerikāņu komēdiju aktieris Ādams Sendlers, bet 10. vietu ar 35 miljoniem dolāru ieņem amerikāņu aktieris Vils Smits.

Džordžs Klūnijs, kurš pērn bija saraksta virsotnē, tagad nav iekļuvis pat pirmajā desmitniekā.