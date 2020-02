Foto: Kā šobrīd klājas Foresteru ģimenei no reiz tik populārā seriāla 'Hameleonu rotaļas'

Ar oriģinālo nosaukumu "The Bold and The Beautiful" ikonisko ziepju operu ASV sāka filmēt 1987. gadā, un nekas neliecina, ka seriālam tuvotos beigas.

Lai gan Latvijā seriālu "Hameleonu rotaļas" pārtrauca demonstrēt pirms apaļiem desmit gadiem, daudzviet pasaulē tas joprojām ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa ģimenēm pie TV ekrāna.

"The Bold and The Beautiful" oficiāli atzīta par visskatītāko TV ziepju operu pasaulē, – tās auditorija tiek lēsta vairāk nekā 26 miljonos skatītāju; pastāvēšanas laikā seriāls saņēmis arī 34 dažāda ranga– tostarp "Daytime Emmy" – balvas.

Latvijā "Hameleonu rotaļas" pātrauca translēt trīs gadus pirms mūžībā devās seriāla latviskā balss, aktieris Harijs Spanovskis.

No "pirmā iesaukuma" aktieriem tajā palikuši tikai Džons Makkuks (Ēriks Foresters) un Ketrīna Kellija Longa (Brūka Logana) – viņiem "Hameleonu rotaļas" izvērtušās mūža darbā.

No sākotnējās, Latvijas skatītājiem zināmās sižeta līnijas pāri nav palicis vairs nekas – neticamo intrigu vērpetēs vietējais skatītājs vairs nesaprastu, kurš kuram bērns, laulātais, draugs vai ienaidnieks.

Ko šobrīd dara Foresteru lomu atveidotāji, un kā laiks viņus mainījis?

Kopš 1987.. gada Brūkas lomas atveidotāja Ketrīna Kellija Longa (58) par darbu "Hameleonu rotaļās" saņēmusi astoņas balvas un turpina seriālā filmēties joprojām. Īstajā dzīvē Longa ir divreiz precējusies (un divreiz šķīrusies) triju bērnu mamma un divkārša vecmāmiņa.

Foresteru tēva Ērika lomas atveidotājs Džons Makkuks ir otrs aktieris, kurš ar šo ziepju operu var saistīt savu mūžu. Par savu darbu viņš trīsreiz ticis nominēts "Daytime Emmy" balvai kā labākais otrā plāna aktieris, taču nekad to nav saņēmis. Makkuks šobrīd ir 75 gadus vecs precējies četru bērnu tēvs.

2012. gadā filmēšanas laukumu pameta Sjūzena Flanerija (80), kuru pazīstam kā Stefāniju Foresteri. Divus gadus pirms tam viņa tika atzīta par visu laiku vislabāko aktrisi seriālu cienītāju blogā "We Love Soaps".

Pēc 25 gadu filmēšanās Flanerija pielika punktu karjerai "Hameleonu rotaļās" – televīzijas drāmā Stefānijas aiziešana tika izspēlēta kā nāve no vēža. Šobrīd 80 gadu vecā aktrise publiski tikpat kā neparādās.

Aktieris Rons Moss (67) seriālā filmējās kopš pašiem tā pirmsākumiem 1987. gadā, atveidojot Ridžu Foresteru. Taču arī Ridžs 2012. gadā telenoveli pameta pavisam, lai pievērstos otrai savai kaislībai – mūzikai. Moss joprojām spēlē ģitāru ASV grupā "Player".

Vēlāk viņš filmējies lomās pāris citos seriālos, taču slavas ziņā no tām neviena nepārspēja Ridžu. Īstajā dzīvē Moss ir divreiz precējies, viņa sieva ir 1985. gada "Playboy" modele. Ronam Mosam bērnu nav.

Foresteru ģimenei piederīga bija arī Kerolaina Spensere jeb Džoanna Džonsone (šobrīd 58) , kura arī ir no aktrisēm, kas seriālam veltīja daudzus gadus un pamanījās pamīšus tēlot gan Kerolainu, gan vēlāk arī viņas mistiski uzradušos dvīņumāsu. Visam pa vidu realitātē Džonsone kļuva arī par dziedātāju ar izdotu mūzikas albumu.

Kopš 2013. gada Džonsone strādā aizkadrā, producējot seriālus. Par viņas privātajām gaitām zināms maz – vien tas, ka aktrise ir mamma diviem adoptētiem bērniem un lesbiete.

Ģimenei piederīga bija arī izskatīgā dakterīte Teilore Heiza – Ridža mīļākā un vēlāk sieva. Teilori atveidoja aktrise Hantere Tailo (šobrīd 57). Arī viņa "Hameleonu rotaļām" atdevusi daudz gadu, taču aktrises īstā dzīvē neatpaliek no krasajiem pavērsieniem seriālā.

Dzīve viņu nudien nav saudzējusi: aktrise trijās laulībās dzemdējusi četrus bērnus, diemžēl neviena no laulībām nebija veiksmīga. Tailo pirmais bērns – meita – kopš dzimšanas sirgst ar smagu slimību, bet pēcāk dzimušais dēls noslīka piemājas baseinā.