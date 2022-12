Gadu pēc seksskandāla joprojām neviena sieviete nav iesūdzējusi tiesā Krisu Notu

Tieši prims gada šovbinzesa industriju satrieca skandāls, vairākām sievietēm vainojot aktieri Krisu Notu seksuālos uzbrukumos un izvarošanā. Aktiera reputācija cieta tik ļoti, ka industrija no viņa pakalpojumiem atteicās, taču Nots joprojām nav nedz oficiāli apsūdzēts, nedz notiesāts.

Gadu pēc tam, kad populārā seriāla "Sekss un lielpilsēta" aktieris tika vainots seksuālā vardarbībā, pret viņu joprojām nav izvirzītas nekādas kriminālapsūdzības, kā arī nav ierosināta neviena civiltiesiska darbība, noskaidrojis medijs "Page Six".

Pērnā gada decembri kopumā piecas sievietes caur dažādiem ietekmīgiem medijiem vēstīja, ka aktieris pret viņām vērsis seksuālu vardarbību, tostarp divas sievietes aprakstīja reālas izvarošanas ainas. Pēc skandāla Kriss Nots tika "izgriezts" no "Sekss un lielpilsēta" turpinājuma "And Just Like That", kas tieši pirms gada decembrī iznāca uz ekrāniem, no jauna visiem atgādinot par šarmanto Misteru Lielisko – to atveido Nots.

Nosodījumu viņam izteica arī seriāla partneres, piemēram, Sāra Džesika Pārkere. Kriss Nots zaudēja virkni darbu – gan lomas, gan reklāmas līgumus.

"Pagaidām neesmu iesniegusi nevienu civilprasību pret Notu," "Page Six" skaidro advokāte Glorija Alreda, kura pārstāv dziedātāju Lizu Džentilu, vienu no sievietēm, kura vainoja aktieri 2002. gadā notikušā seksuālā vardarbībā. "Ja kāda no sievietēm būtu vērsusies policijā, iestādes būtu spiestas veikt izmeklēšanu, pat ja iestājies noilgums. Bet neviena nevērsās. Kopumā neziņošana policijai vai civilprasības neesamība nav pierādījums tam, ka apsūdzības būtu nepatiesas. Ir daudz iemeslu, kāpēc apsūdzētāji nevēršas tiesā," saka advokāte. Iespējams, sievietes uz policiju dosies vēl pēc kāda laika.

Aktieris kategoriski noraidījis sieviešu apgalvojumus, ka viņas būtu cietušas no seksuālas vardarbības. Visas dāmas ar Notu satikušās labprātīgi, viņš skaidroja.

Skandāls iedragāja ne tikai Nota profesionālo darbību, bet arī privāto dzīvi. Jau desmit gadus viņš ir precējies ar kanādiešu modeli Taru Vilsoni, taču skandāla karstumā prese pamanīja, ka sieviete vairs nevalkā laulības gredzenu un arī pērnos Ziemassvētkus pāris pavadīja atsevišķi. Neraugoties uz runām par šķiršanos, juridiski abi joprojām ir kopā.

"Page Six" arīdzan ziņo, ka Notam nesen piedāvātas dažas lomas neatkarīgajā kino.