'Hameleonu rotaļu' Brūka nonākusi slimnīcā

Amerikāņu seriālu zvaigzne Ketrīna Kellija Langa pēc kritiena no zirga nonākusi slimnīcā, ziņo medijs "Page Six". Latvijā šo aktrisi vislabāk zina kā Brūku Loganu no deviņdesmito gadu populārākās ziepju operas "Hameleonu rotaļas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd 60 gadus vecā aktrise nonākusi slimnīcā, kur viņai veiktas operācijas. Uz slimnīcu Malibu viņu aizveda 10. maijā, Mātes dienā, jo Kellijai Langai neveiksmīga izrādījās izjāde ar zirgu – aktrise, no dzīvnieka nokāpjot, paklupusi uz akmeņainas virsmas un izmežģīja kreisās kājas potīti 90 grādu leņķī, turklāt viņa pati ar savām rokām pēdu centusies iztaisnot.

Aktrisei palīdzēja daži draugi un kāds garām braucošs cilvēks, kurš izsaucis ātro palīdzību. Nonākot slimnīcā, Langa uzzināja, ka viņa salauzusi trīs potītes kaulus.

Ziepju operas zvaigzne pēc tam no slimnīcas saviem sekotājiem "Instagram" platformā vēstīja par nelaimīgo atgadījumu, to arī dokumentējot ar attēliem un video no izjādes.

60 gadus vecā "Brūka" joprojām filmējas "Hameleonu rotaļās", tam joprojām ir prāvs pulks skatītāju. Latvijā seriālu sāka demonstrēt 1994. gadā un beidza 2010. gadā – trīs gadus pirms mūžībā devās seriāla latviskā balss, aktieris Harijs Spanovskis.