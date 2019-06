Holivudas spīdeklis Roberts Patinsons ieradies filmēties Tallinā

Igaunijā šobrīd tiek uzņemta populārā režisora Kristofera Nolana jaunākā filma "Tenet", kurā vienu no galvenajām lomām atveido arī amerikāņu aktieris Roberts Patinsons. Kā ziņo kaimiņzemes mediji, filmu zvaigzne svētdien ieradusies Tallinā ar regulāro reisu no Frankfurtes.

Kāds aculiecinieks, kurš arī ceļojis uz Tallinu un lidojis vienā reisā ar Patinsonu, steidzis ar to palepoties tviterī.

Future #Batman Robert Pattinson was on my flight (#batwing?) from Frankfurt to Tallinn on my #road2TNC. I redirected him when our gate changed, so with that sort of side-kickery, I will only be answering to #Robin for the next week