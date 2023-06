Intars Rešetins lēmumu stāties Zemessardzē sauc par labāko dzīvē

TV raidījumā "Pasaki To Skaļi" viesojies aktieris un režisors Intars Rešetins. Viņš pērn ir pieņēmis lēmumu iestāties Zemessardzē un to dēvē par labāko lēmumu savā dzīvē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rešetins saka, ka labi apzinās situāciju, kura valda pasaulē, kā arī draudus, kuri dzīvo mums tepat blakus.

Intars arī uzsver, ka ne jau viņa bērni vai vecāki pirmie aizstāvēs savu nākotni, tas būs jādara tieši viņa paaudzei, un labāk būt sagatavotiem, ja tas notiks.

"Manas pēdējās desmitgades viens no labākajiem lēmumiem. [..] Mēs pārspēku varēsim uzvarēt tikai tad, ja mēs tam būsim gatavi. Šis ir manas paaudzes laiks, ne jau mūsu tēvi to darīs un ne jau mūsu bērni to darīs," par Zemessardzi saka aktieris.