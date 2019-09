Interneta asprāši izsmej Paltrovas manierīgo iznācienu uz skatuves

Svētdien Losandželosā tika aizvadīta prestižā "Emmy" balvu ceremonija, un par vienu no pasākuma pamanāmākajām un apspriestākajām zvaigznēm kļuvusi aktrise Gvineta Paltrova. Par viņu mēles trin ne tikai modes kritiķi, bet arī interneta jokdari.

Jau vēstīts, ka stila lietpratēji Paltrovu, kura bija tērpusies greznā "Valentino" modes nama retro vakarkleitā, ierindoja visneveiksmīgāk ģērbto slavenību vidū, un aktrise pamanījusies nonākt arī interneta huligānu redzeslokā.

46 gadus vecā Paltrova pasniedza balvu kategorijā "Labākā aktrise seriālā-drāmā". Pastiprinātu uzmanību izpelnījies viņas amizantais, zināmā mērā pat piemīlīgais uznāciens uz skatuves.

Kā liecina video, Paltrovas apvilktā kleita bijusi tik šaura, ka viņai līdz mikrofonam nācies tipināt pavisam maziem solīšiem, un ļaudis tviterī viņas manierīgajam uznācienam veltījuši ne vienu vien jociņu.

Daži Paltrovas iznācinu salīdzinšajuši ar tipināšanu naktī uz tualeti, vēl kāds to asociējis ar zagšanos pie ledusskapja nakts vidū, bet citi vienkārši norādījuši, ka aktrisei vajadzējis izvēlēties kleitu, kas ļautu viņai kustēties nedaudz brīvāk.

Congratulations to all the performances that won Emmy’s tonight but the best performance of the night is Gwyneth Paltrow’s walk to the stage pic.twitter.com/b2LLcmpU9c — Jon (@prasejeebus) September 23, 2019

Sorry, sorry, sorry. I need to be HONEST. This is the exact way I move when I am heading to the bathroom but I don’t want anyone to know it’s an EMERGENCY: pic.twitter.com/pFuGXwfMpF — Bedder (@itgetsbedder) September 23, 2019

Gwyneth Paltrow in this damn dress that she can barely walk in. #Emmys — The Black Tea Pokémon (@yosoymichael) September 23, 2019