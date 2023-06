Kevina Speisija karjera Holivudā ir beigusies, raksta 'New York Post'

Trešdien tiesā Londonā aktierim Kevinam Speisijam tiks izvirzītas četru vārdā nenosauktu vīriešu apsūdzības seksuālā izmantošanā un vardarbībā. Vairāki Holivudā ietekmīgi kinoindustrijas cilvēki medijam "New York Post" pastāstījuši, ka neatkarīgi no tiesas iznākuma Speisija karjera Holivudā uzskatāma par beigušos. Tālāk viņa ceļš varētu vest tikai uz mazbudžeta vai otrās šķiras filmām.

63 gadus vecais aktieris vācu izdevumam "Zeit" nule paudis, ka šobrīd zinot daudz cilvēkus, kas gatavi viņu pieņemt darbā pēc tam, kad apsūdzības Londonā tiks noņemtas no dienaskārtības, taču citi ļaudis "New York Post" pastāstījuši, ka tā varētu arī nenotikt – Holivudā viņu neviens negaidīs atplestām rokām pat gadījumā, ja tiesā tiks pierādīts, ka viņš nav vainojams seksuālā vardarbībā.

"Nevaru iedomāties, ka kāds viņu ņemtu darbā. Apsūdzības ir smagas. Vai viņš ir vainīgs, es nezinu. Speisijs ir ļoti talantīgs aktieris, taču tik ļoti aptraipīts," saka kāds Holivudas filmu izpilddirektors, "Holivudas skatījumā labāk ir šādu cilvēku nealgot".

Pēc visiem seksuāla rakstura skandāliem pēdējo gadu laikā Speisijam būs praktiski neiespējami atjaunot karjeras virzību lielajā kino. "Taču viņš varētu filmēties B šķiras filmās," piebilda izpilddirektors.

Augustā paredzēts laist klajā divas mazbudžeta filmas ar Speisija dalību. Viena no tām ir britu "Kontrole", kurā Speisijs piesaistīts balss ierunāšanā. Režisors Džīns Falaizs šo balss lomu rakstījis īpaši Speisijam, jo ierunāšanu var veikt no jebkuras vietas pasaulē.

Otru mazbudžeta filmu sauc "Peter Five Eight" – tajā Speisijs tēlo harizmātisku vīru, kurš mazpilsētā meklē informāciju par savas darbavietas šaubīgajiem priekšniekiem. Tās režisors Maikls Hols izteicies, ka citos apstākļos par relatīvi mazu naudu viņam nebūtu pieejams divkārtējs "Oskara" ieguvējs. Filmēšanas laukumā Speisijs bijis precīzs, labi sagatavojies un ideju pilns.

Speisiju šobrīd četri vīrieši apsūdz seksuālā vardarbībā laika posmā no 2001. līdz 2013. gadam. Divi no vīriešiem apgalvo, ka Speisijs piespiedis viņus seksam bez viņu piekrišanas. Speisijs dzīvoja un strādāja Londonā no 2004. līdz 2015. gadam, bija Londonas "Old Vic" teātra mākslinieciskais vadītājs.

Apsūdzības seksuāla rakstura nodarījumos Speisiju vajā jau daudzus gadus. 2017. gadā kāds masāžas terapeits vainoja aktieri seksuālā uzbrukumā; lieta tika slēgta apsūdzības cēlēja nāves dēļ.

2020. gadā aktieris Entonijs Reps apsūdzēja Speisiju seksuālā vardarbībā pret viņu 1986. gadā – tobrīd Repam bija 14 gadu, Speisijam 24. Pēc gada Reps no apsūdzības atteicās, jo nevēlējās tapt publisks, savukārt izmeklēšana pierādīja nesakritības Repa teiktajā.

Speisijs intervijā "Zeit" izteicās: "Brīdī, kad tiek veikta rūpīga notikušā pārbaude, šīs lietas izčākst. Tā notika Repa tiesas procesā, tā notiks arī tagad," par Londonā gaidāmo prāvu saka aktieris.

Kopš skandāliem Speisijs zaudējis darbu kino un TV projektos, no sadarbības atteikušies arī viņa runasvīrs, menedžeris un aģents.

2020. gadā Speisijs bija spiests samaksāt 31 miljonu dolāru studijai, kas veidoja seriālu "Kāršu nams". Sods piespriests par "seksuālās uzmākšanās novēršanas politikas pārkāpumiem".

Kāds Holivudas aģents "New York Post" saka, ka Speisijs tagad atrodas "uz grīdas ar ļoti zemiem griestiem". Un nepalīdzot ne viņa nožēlas trūkums, ne jocīgie video, kurus viņš publiskojis Ziemassvētku periodā laikā no 2018. līdz 2020. gadam. Šajos video Speisijs iejuties sava "Kāršu nama" varoņa Frenka Andervuda varonī un sūkstās par dzīvi.

Tikmēr kāds cits Holivudas režiors anonīmi izteicies, ka ne viss vēl ir zaudēts – Speisija karjera varētu turpināties Eiropā. "Jūs varat tikt izmests no Holivudas un turpināt visu Eiropā. Speisijs ir aktieris ar slavenu vārdu un seju. Kinoindustrijā tirgus ir arī ārpus Holivudas – teiksim, Vācija, Francija vai Dienvidamerika par Speisiju būtu laimīga, viņš tur būtu gaidīts."

Šā gada sākumā Speisijam jau bija loma itāļu ražojumā "Cilvēks, kurš uzzīmēja Dievu".

Tomēr ir vismaz viens režisors – viņa filmām esot "tumšā puse" –, kurš Speisiju gribētu atkal redzēt Holivudā. "Viņš ir pārsteidzoši talantīgs. Man ļoti patiktu redzēt viņa atgriešanos, bet situācija ir divdomīga. Neatkarīgi no tā, vai viņš ir par kaut ko tiesāts, vai nē, šis viss viņu padara radioaktīvu," izteicies režisors.

Dzīves laikā Speisijam bijušas ilglaicīgas attiecības ar sievietēm, taču pēc skandāla ar Entoniju Repu aktieris publiski atzina, ka viņu romantiski saista arī vīrieši un turpmāk viņš nolēmis dzīvot kā gejs.