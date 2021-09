Kulta seriāla 'The Wire' aktieris Maikls Viljamss atrasts miris savā dzīvoklī

54 gadu vecumā savā dzīvoklī Ņujorkā miris atrasts vairāku augsti novērtētu seriālu aktieris Maikls Kenets Viljamss. Aktieris, iespējams, pārdozējis narkotikas, vēsta atsevišķi mediji.

Maikls Viljamss par darbu seriālos "Noklausīšanās" ("The Wire") un "Pagrīdes impērija" ("Broadwalk empire") piecreiz nominēts prestižajām "Emmy" balvām.

Aktieris atrasts miris pirmdien, guļot uz grīdas dzīvojamā istabā savā īpašumā Bruklinā, Ņujorkā. Viljamsu atradis viņa radinieks, kad no aktiera divas dienas nebija saņemtas nekādas ziņas.

Nelaiķim līdzās atradusies arī narkotiku lietošanai raksturīga atribūtika, bet virtuvē uz galda atrasta heroīnam līdzīga viela. Lai gan oficiāli nāves cēlonis vēl nav zināms, atsevišķi mediji ziņo, ka Viljamss, iespējams, miris no pārdozēšanas.

Aktieris arī iepriekš nav slēpis, ka ir atkarīgs no narkotikām un ka cīnās ar to. Lielu daļu no seriālā "Noklausīšanās" nopelnītās naudas viņš iztērējis narkotikām.

HBO veidotais seriāls "Noklausīšanās" slavas zenītā pasaulē bija laika posmā no 2002. līdz 2008. gadam. Bijušais ASV prezidents Baraks Obama izteicies, ka tas ir viņa mīļākākais seriāls tieši ielu laupītāja Omāra Mazā dēļ, ko atveidoja Maikls Viljamss.