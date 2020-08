Holivudas aktieris Leonardo Dikaprio un viņam piederošā filmu studija "Appian Way" turpmāk būs tehnoloģiju giganta "Apple" partneri, ziņo "The Hollywood Reporter".

Dikaprio piederošais uzņēmums "Appian Way" noslēdzis līgumu ar "Apple". Līgums paredz sadarbību kinofilmu un televīzijas produktu veidošanā.

Slavenais aktieris iepriekš līdzīgus līgumus bija slēdzis ar filmu ražotājiem un izplatītājiem "Paramount Pictures" un "Warner Bros", tomēr šīs kompānijas darbojā strikti kino lauciņā, nepiedāvājot produktus televīzijām.

Kā vēsta "The Hollywood Reporter", kompānija "Apple" apņēmusies Dikaprio uzņēmumā investēt 200 miljonus ASV dolāru jaunas kinolentes tapšanā. Plānots uzņemt filmu "Killers of the Flower Moon", kuras režisors būs Martins Skorsēze. ASV plānots jauno filmu izplatīt caur "Apple TV" servisu, bet pasaules kino tirgū uz lielajiem ekrāniem to piedāvās "Paramount Pictures".

Tāpat "Apple" piedalīsies Dikaprio uzņēmuma jauna TV seriāla filmēšanā, kā arī sadarbosies "Appian Way" producētu dokumentālo filmu straumēšanā.