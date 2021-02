Maija Doveika nekomunicē ar cilvēkiem, kas grauj viņas attiecības ar Dievu

Latvijas Nacionālā teātra prīma Maija Doveika aicina Lielā gavēņa laikā meklēt Dievu, nevis ievērot kaut kādus uztura principus, aktrise atzinusi sarunā ar žurnālu "Kas Jauns".

Lielā gavēņa laikā Maijai Doveikai nav nācies no kaut kā īpaši atteikties, jo no visa nevajadzīgā savā dzīvē viņa esot atteikusies jau pirms trim gadiem un kopš tā laika dzīvo harmonijā ar sevi.

40 gadus vecā aktrise neievēro gavēņa principus noteiktā laikā. "Svarīgākais ir tas, kā mēs iztiesājam savu dzīvi. Dievs jau neuzlūko mūsu šķīvja vai ledusskapja saturu, bet gan to, kādas ir mūsu domas un darbi," izdevumam pauž Doveika.

Viņai šajā laikā nav jātaisa nekāda "revolūcija", jo to skatuves māksliniece izdarījusi jau pirms trim gadiem. "Atšķiroju derīgo no nederīgā, un šobrīd man nav iemesla atteikties no kaut kā. No visa sev dzīvē nevajadzīgā esmu jau atteikusies. Piemēram? Nekomunicēju ar cilvēkiem vai nespēju atrasties situācijās, notikumos, kas grauj manas attiecības ar Dievu," skaidro Doveika un piebilst, ka ir cilvēki, kuri to nesaprot, tomēr viņa pati iet savu ceļu un nevienam neuzmācas ar savām lietām.

Kā zināms, kristiešu vidē iecienītais Lielais gavēnis šogad sākās 17. februārī un ilgs līdz 3. aprīlim. Šajā laikā rekomendēts attīrīt ķermeni un garu, ko daudzi gavēņa ievērotāji saprot kā atteikšanos no neveselīga uztura vai kādas gastronomiskas kaislības.