Mirdza Martinsone cietusi no sieviešu skaudības un intrigām

Leģendārā teātra un kino aktrise Mirdza Martinsone padomju laikos saņēma tūkstošiem vēstuļu no vīriešiem, kuri atzinās mīlestībā. Arī tagad tās viņai atgādina par jaunības kaisli un silda sirdi, tomēr viņa šīs vēstules sauc par makulatūru un grasās sadedzināt. Ārējais izskats aktrises dzīvē nesis arī ne pārāk labas lietas, Martinsone atklājusi intervijā žurnālam "Lilit".

Kā izdevumā "Liliit" stāsta 70 gadus vecā Martinsone, arī profesionālajā darbībā viņa cietusi no tā, ka ir neparasti izskatīga dāma. "Zinu, ka nepatīku daudzām sievietēm, bet to es nesapratu uzreiz, šī atziņa nāca palēnām. Par mani bieži bija tāds stereotips – skaista, tātad muļķe. Un visdrīzāk nekāda talanta tur nav, tikai seksapīls. Tos labākos vārdus kā profesionāle esmu dzirdējusi no ārzemju režisoriem – zviedriem, kanādiešiem, kuru izrādēs esmu tēlojusi. No vietējiem kritiķiem nekad. Biežāk bija klusums," aktiermeistarības aktīvos gadus tagad atceras aktrise.

Citas sievietes, izrādās, ietekmējušas visu Martinsones mūžu. "Jā, diemžēl jāatzīst, ka skaudība un pat zināma nenovīdība mani vajāja visu mūžu. Nonāca pat tik tālu, ka, lai gan tiku izvirzīta Nopelniem bagātās mākslinieces titulam, tieši sieviešu intrigu dēļ to nesaņēmu. Tas, protams, ir nožēlojami. Bet būtība jau nav tajos titulos un balvās. Zinu, ka joprojām dzīvoju cilvēku atmiņās, emocijās, joprojām saņemu atgriezenisko saiti no skatītājiem, un tas ir nenovērtējami. Tas ir tas galvenais. Kaut kas tāds, ko nevar iedot neviena balva," skaidro Martinsone, kurai šogad apritēs 71. gads.

Intervijā aktrise arīdzan atklāj, ka nebūt nejūtas veca. "Man vispār nav sajūtas, ka šis skaitlis – un augustā būs jau 71 – kaut kā attiecas uz mani. Manuprāt, tās ir tīrās šausmas, apmāns, ne patiesība. Jo tā tas vienkārši nevar būt! Es tā nejūtos, es sevi neredzu šajos skaitļos. Man ir pastkarte, uz kuras skaidri un gaiši rakstīts – katra sieviete pati var pateikt, cik viņai gadu. Tad nu es saku: man ir 38, un tā tas būs mūžīgi!" viņa atklāj intervijā "Lilit".