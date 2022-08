Mirusi Džozefīne Tjūsone jeb Burkā kundzes kaimiņiene no 'Smalkā stila'

91 gada vecumā šīs zemes gaitas noslēgusi britu televīzijas zvaigzne Džozefīne Tjūsone, kuru TV skatītāji vislabāk atceras kā Hiacintes Burkā toleranto kaimiņieni Elizabeti Vordenu, ziņo "The Telegraph".

Aktrise 91 gada vecumā devusies mūžībā Londonā aprūpes namā, kur savas vecumdienas pavada britu izklaides industrijas cilvēki, paziņojuši viņas piedrīgie.

1931. gadā dzimusī Tjūsone savā mūžā nospēlējusi vairākus desmitus lomu teātrī un līdz pat 2015. gadam piedalījās dažādās TV filmās, bieži vien komēdijās. Pasaules mēroga popularitāti viņa iemantoja ar Lizas lomu seriālā "Smalkais stils" ("Keeping up Apperances"), kur Tjūsones tēls bija pretmets galvenajam Hiacintes Burkā tēlam, proti, kaimiņiene bija ļoti pieklājīga, toleranta pret Burkā izdarībām, kā arī gluži neveikla – ikvakara tējas dzeršana visbiežāk beidzās ar tasītes izkrišanu no neveiklās dāmas rokām. Komēdijseriālu "Smalkais stils" uzņēma laikā no 1990. līdz 1995. gadam, tas piedzīvoja piecas sezonas un kopskaitā 44 sērijas. Arī Latvijas Televīzija šo seriālu demonstrē jau gadiem ilgi katru vasaru.