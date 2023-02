Mūžībā devusies Rakele Velča – sešdesmito gadu sekssimbols

82 gadu vecumā mirusi amerikāņu aktrise un modele Rakele Velča, kura tiek uzskatīta par pirmo skaistuli Holivudas asa sižeta filmās, ziņo BBC. 1974. gadā Velča ieguva "Zelta globusu" par darbu filmā "Trīs Musketieri".

"Bikini tērpta alu sieviete" – ar šādu tēlu kinomīļiem asociējas Rakele Velča, sešdesmito un septiņdesmito gadu sekssimbols.

Velča devusies mūžībā trešdienas rītā. Tas noticis pēc īslaicīgas slimības un ļoti mierīgi, medijiem pavēstīja viņas menedžeris.

Aktrises izrāviens Holivudā aizsākās 1964. gadā, kad viņa tika pie epizodiskas lomiņas mūziklā kopā ar Elvisu Presliju, bet pasaules mēroga slavu viņa ieguva 1966. gadā, kad uz ekrāniem iznāca filma "Viens miljons gadu pirms mūsu ēras", iekarojot miljoniem vīriešu sirdis. Velča "specializējās" uz zinātniskās fantastikas filmām.

Velča jau pusaudzes gados ar panākumiem piedalījās skaistumkonkursos, bet pirms nonākšanas filmu industrijā strādāja par laika ziņu diktori televīzijā, bija arī viesmīle, pārdevēja apģērbu veikalā un modele.

Aktrises karjera ilga vairāk nekā 50 gadus, viņa piedalījusies apmēram 30 filmās un ap 50 TV šovos. Savu popularitāti Velča monetizēja ne tikai ar kino darbiem – viņa laida tirgū arī savu parūku līniju, juvelierizstrādājumu kolekciju un kosmētikas līniju sadarbībā ar populāro zīmolu "Mac".

Jaunākas paaudzes skatītāji Velču vislabāk atceras no filmas "Gudrā blondīne", kur viņa spēlēja kopā ar Rīzu Viterspūnu. Viterspūna tviterī paudusi līdzjūtību Velčas tuviniekiem saistībā ar viņas nāvi.

So sad to hear about Raquel Welch's passing. I loved working with her on Legally Blonde. She was elegant , professional and glamorous beyond belief. Simply stunning. May all her angels carry her home. 🕊️ Sending love to her family and her many fans ❤️ pic.twitter.com/FBtXhpvS25