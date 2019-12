Mūžībā devusies seriāla 'Vils un Greisa' zvaigzne Šellija Morisone

83 gadu vecumā svētdien mūžībā aizgājusi amerikāņu televīzijas, kino un teātra aktrise Šellija Morisone, kas pazīstama ar Rosario lomu populārajā televīzijas seriālā "Will & Grace" ("Vils un Greisa"), pavēstīja aktrises pārstāve Lorija Devāla.

Morisone pēc neilgas slimības no dzīves aizgājusi sirds mazspējas dēļ Losandželosas medicīnas centrā "Cedars-Sinai".

Seriālā "Will & Grace" Morisone tēloja kalponi Rosario Salasaru, kas ASV ieceļojusi no Salvadoras. Šo lomu viņa atveidoja no 1999. līdz 2006. gadam, un kopā ar pārējiem seriāla aktieriem tika godalgota ar Ekrāna aktieru ģildes balvu par labāko ansambli seriālā komēdijā.

Sākotnēji bijis plānots, ka Morisones varone parādīsies tikai vienā sērijā, tomēr viņas saspēle ar seriāla kolēģi Meganu Malaliju izpelnījās tik lielu atzinību, ka astoņu sezonu garumā viņa piedalījās kopumā 68 sērijās.

Pirms seriāla "Will & Grace" Morisones populārākā loma bija māsa Siksto seriālā "The Flying Nun" no 1967. līdz 1970. gadam, kur viņa spēlēja līdzās Salijai Fīldai.

Aktrisei bijušas lomas tādos seriālos kā "The Fugitive", "L.A. Law" un "Murder, She Wrote" ("Noziegumam pa pēdām").

Morisone dzimusi 1936. gadā Ņujorkas Bronksas rajonā. Viņas vacāki bija Spānijas ebreji, un bērnībā viņa galvenokārt runājusi spāņu valodā. Aktrises karjeras gaitā viņai bieži nācies atveidot latīņamerikānietes, bet viņas ilgās karjeras gados televīzijā, teātrī un kino viņa atveidojusi dažādu tautību varones.

Kinofilmās viņa spēlējusi kopā ar vairāku laikmetu Holivudas lielākajām zvaigznēm, arī Dīnu Martinu, Gregoriju Peku un Bārbru Streizandi.