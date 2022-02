'Netflix' demonstrē seriālu, kurā filmējies Juris Žagars

Arī Latvijā "Netflix" straumēšanas platformā no janvāra izskaņas vērojams seriāls, kurā filmējies Dailes teātra direktors Juris Žagars. Tas ir trilleris "In from the cold", un pats Žagars izdevumam "Privātā Dzīve" atzinis, ka pagaidām seriālu vēl nav noskatījies.

"Interesanti, kas tur būs sanācis. Tas ir asa sižeta spiegu trilleris ar fantastikas elementiem. Pats neesmu liels šī žanra cienītājs, taču cilvēki to labprāt skatās," žurnālam atklāj Žagars. Viņa rīcībā ir informācija, ka ASV jaunais seriāls pagājušajā nedēļā bija skatītāko seriālu topa trijniekā, bet Anglijā tas bijis 10. vietā.

Labs skatījumu skaits bieži vien nozīmē, ka seriālam būs arī otrā sezona. Vai tā būs arī ar "In from the cold" un vai viņam atkal būs jābrauc filmēties, Žagars pagaidām pateikt nevar.

Aktieris gan uzsver – viņa loma šajā trillerī ir epizodiska, Žagars redzams piecās no astoņām seriāla sērijām.

Vaicāts, kā Žagars nonācis līdz "Netflix" seriālam, viņš teic, ka tā bijusi sakritība. Lomu viņš ieguva vēl pirms kļuva par Dailes teātra direktoru – laikā, kad pats bija nolēmis paņemt pauzi darbos un doties uz Londonu pastudēt. Tur viņš pieteicies arī prestižā aktieru aģentūrā, un lomai izvēlēts, jo prot runāt angliski, vāciski un krieviski. Tieši tāds tipāžs arī bijis vajadzīgs. Lielākā daļa filmēšanas notika Madridē pandēmijas pīķī, kad Latvijā teātris nestrādāja.

Vienlaikus viņš piedalās vēl citu ārzemju kinodarbu "kastingos" un saņem piedāvājumus. "Kas ieej apritē, laiku pa laikam lomas piedāvā. Mans darbs šobrīd neļauj uz ilgāku laiku aizbraukt no Latvijas. Kāds piedāvājums tomēr būs jāpieņem, jo man ir pienākums pret Londonas aģentūru," skaidro Žagars un piebilst, ka lielākoties viņam piedāvā atveidot ārzemniekus, tēvus un mafijas cilvēkus.