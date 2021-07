No darba Dailes teātrī aizgājis arī aktieris Dainis Grūbe

No Dailes teātra aizgājis arī viens no vispieprasītākajiem aktieriem Dainis Grūbe, šonedēļ ziņo izdevums "Kas Jauns".

Augsti novērtētais un jomā atzītais aktieris Dainis Grūbe šovasar pieņēmis lēmumu aiziet no savas līdzšinējās darba vietas Dailes teātra.

37 gadus vecais Grūbe šo lēmumu sauc par ļoti smagu un grūtu, tomēr viņš ir priecīgs, ka tā izlēmis. Lēmumu pieņemt veicinājis pandēmijas laiks, kad aktieris sevi izmēģinājis citā darbības sfērā un sapratis, ka jaunie pienākumi viņam ļoti iet pie sirds. Savienot šo darbu ar aktiera darbu esot kā sēdēt uz diviem beņķiem. Grūbe gan neatklāj, kas ir viņa jaunā darbības sfēra.

"Ilgi domāju, ko darīt, kuram darbam dot priekšroku, izsvēru visus par un pret. Un, lai cik ļoti tas nepatiktu teātrim, izdarīju izvēli, ka aizeju. Es mainīju savu dzīvi par 180 grādiem," žurnālam "Kas Jauns" atklāj aktieris, kurš nu dzīvē izbaudot brīvas nedēļas nogales, kas aktiera profesijā nebija iespējams.

Grūbe piebilst, ka Dailes teātra direktors Juris Žagars pūlējies viņu atrunāt no aiziešanas, taču vienlaikus izrādījis sapratni – jo pats Žagars arī darbojas biznesā. "Viņš mani saprot, absolūti saprot. Domāju, ka Dailes teātris ar manu aiziešanu nebūs cietējos. Šobrīd teātrī ir spēcīgākā trupa Latvijā," pauž Grūbe. Vaicāts, vai aiziet no aktiera profesijas pavisam, viņš skaidro, ka nē, taču no jaunām lomām šobrīd atsakās un velta laiku savam biznesam.

"Delfi" šonedēļ jau vēstīja, ka no aktieru štata pēc pašas vēlēšanās aizgājusi arī aktrise Alise Danovska. Viņas aiziešana nav tieši saistāma ar jauniem profesionāliem izaicinājumiem, bet gan skandālu: "Kas Jauns" ziņo, ka aktrise uz mēģinājumiem nākusi ar viltotiem dokumentiem, ka it kā ir veikusi Covid-19 testu. Pati aktrise portālam "Delfi" šo informāciju nedz apstiprināja, nedz noliedza.