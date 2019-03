Pasaule sēro par aktiera Lūka Perija pāragro nāvi

Šonedēļ daudzus satriekusi vēsts, ka pēc aizvadītajā nedēļā pārciestā insulta slimnīcā Losandželosā pirmdien, 4. martā, 52 gadu vecuma miris amerikāņu aktieris Lūks Perijs. Par viņa nāvi sēro kolēģi, kino industrijas darboņi un miljoniem fanu visā pasaulē, kas sociālajos tīklos izteikuši līdzjūtību un gremdējušies atmiņās.

Aktiera pārstāvis medijiem izplatītā paziņojumā vēstīja, ka Perijam, dodoties aizsaulē, blakus slimnīcā bijusi ģimene un tuvākie draugi. Nekādi sīkāki komentāri netika sniegti, un tuvinieki lūdza respektēt viņu tiesības uz privātumu.

Atpazīstamību Perijs aizvadītā gadsimta deviņdesmitajos gados izpelnījās ar Dilana lomu jauniešu kulta seriālā "Beverlihilsa, 90210" ("Beverly Hills, 90210"). Savukārt mūsdienu pusaudžiem viņš labi zināms ar Freda Endrjūsa lomu "Netflix" seriālā "Riverdeila" ("Riverdale"), kura pirmā sezona startēja 2017. gadā.

Lai gan Dilana tēls vienmēr bijusi viena no Perija mūža spilgtākajām lomām, savas vairāk nekā 35 gadus ilgās aktiera karjeras laikā viņš filmējies arī daudzos citos seriālos, TV projektos un pat kinofilmās.

Tā, piemēram, Perijs ir filmējies režisora Lika Besona 1997. gada filmā "Piektais elements" ("Fifth Element"), kas kļuvusi par žanra klasiku. Tāpat arī aktiera balss dzirdama vairākos populāros animācijas seriālos.

Savukārt šovasar uz lielajiem ekrāniem iznāks Kventina Tarantino jaunākais meistardarbs "Once Upon a Time in Hollywood" ("Reiz Holivudā"), kurā galvenās lomas uzticētas Bredam Pitam, Leonardo Dikaprio, Margo Robijai, Alam Pačīno un citiem. Filmā sava mūža pēdējā lomā būs redzams arī Perijs.

"Lūkam Perijam bija laipna sirds, un viņš bija neticami talantīgs mākslinieks. Tas bija pagodinājums ar viņu kopā strādāt. Manas domas un lūgšanas tiek veltītas viņam un viņa mīļajiem," par savu kolēģi tviterī pirmdien rakstījis Dikaprio.

Luke Perry was a kindhearted and incredibly talented artist. It was an honor to be able to work with him. My thoughts and prayers go out to him and his loved ones.

Arī Perija kolēģi no "Beverlihilsas" laikiem pauduši publiskas līdzjūtības. Aktieris Aiens Zīrings norādījis, ka "es vienmēr lološu skaitās atmiņas, kuras esam kopīgi dalījuši šos pēdējos 30 gadus".

"Es esmu šokā. Mana sirds ir salauzta. Satriekta par sava drauga zaudēšanu. Man par Lūku ir tik daudz atmiņu, kas liek man smaidīt un uz visiem laikiem paliks manā sirdī un prātā," izdevumam "People" sacījusi "Beverlihilsas" aktrise Šenona Dohertija.

Savukārt Torija Spelinga norādījusi, ka "Lūks bija viens no labsirdīgākajiem un pieticīgākajiem cilvēkiem, kuru pazinu".

"Esmu pateicīga par mūsu daudzajiem draudzības gadiem. Viņš man bija kā ģimene, aizstāvis un brālis," vēstījusi Spelinga.

Arī Perija kolēģe Lilija Reinharta no seriāla "Riverdeila" sēro par aktiera nāvi. "Ir grūti pieņemt domu, ka viņš vairs nebūs blakus, lai sniegtu ciešus apskāvienus un ar mums visiem dalītos savā gudrībā un laipnībā," vēstījusi 22 gadus jaunā aktrise.

I’m finding it hard to grasp that he will no longer be around to give long hugs and share his wisdom and kindness with all of us.

I’m thinking of his family. His children.

I pray for them to heal and find peace in this devastating loss.