Pasauli sajūsmina šķirteņu Pita un Anistones draudzīgo jūtu izpausmes

Svētdien Losandželosā tika pasniegtas prestižās "SAG Awards" jeb Ekrāna aktieru ģildes balvas, un lauvas tiesu sabiedrības un mediju ievērību izpelnījušies divi bijušie mīlētāji – Breds Pits un Dženifera Anistone, kuri savulaik bija precējušies. Aktieri pārsteiguši ar savu draudzīgo, silto jūtu izpausmēm.

Gan Pits, gan Anistone abi tika pie statuetēm par savu aktiermeistarību, tomēr daudz lielāku ievērību izpelnījies tas, cik sirsnīgi bijušie lauleņi viens pret otru izturējušies.

Tā, piemēram, daudzus sajūsminājis foto, kurā iemūžināts, kā Pits ceremonijas aizkulisēs TV ekrānā vēro Anistones triumfa mirkli.

Savukārt, kad Pits pēc savas balvas saņemšanas teica uzrunu, kurā arī pajokoja par to, ka viņš, gluži tāpat kā viņa atveidotais tēls Klifs Būts režisora Kventina Tarantīno filmā "Reiz Holivudā" ("Once Upon a Time in Hollywood"), slikti saprotas ar sievu, kameras tika pavērstas uz Anstoni, kura acīmredzami uzjautrinājās par Breda teikto.

Tāpat arī fotogrāfiem izdevies Pitu un Anistoni kopā iemūžināt aizkulisēs, un kadru virkne ar abiem kļuvusi teju par sensāciju. Bijušie mīlētāji šķietami flirtējuši, jokojuši, viens otru apsveikuši ar panākumiem un kādā brīdī satvēruši viens otra roku.

The cutest moment of the night? Brad Pitt made sure to catch Jennifer Aniston's #SAGAwards win backstage pic.twitter.com/bfOF2M3wEe — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Pāra kvēlākie atbalstītāji sociālajos tīklos un interneta komentāros teju jukuši prātā un pauduši cerību, ka Pits un Anistone atkal atjaunos savas attiecības. Daudzi apjūsmojuši pāra jūtu izpausmes un sprieduši, ka dzirkstele starp abiem esot acīmredzama.

Tiesa, daļa komentētāju aicinājusi fanus saglabāt vēsu prātu un reizi par visām reizēm beidzot pieņemt, ka Pita un Anistones laulība izjuka pirms 15 gadiem un abus vieno tikai draudzība.

Atgādinām, ka Pits ar Anistoni apprecējās gadu tūkstošu mijā, bet 2005. gadā laulībai pienāca beigas, jo filmas "Smita kungs un kundze" uzņemšanas laukumā aktieris ieskatījās savā kolēģē Andželīnā Džolijā.

Savienībā ar Džoliju pasaulē nākuši trīs bērni un trīs atvases arī ir adoptētas. 2014. gadā pāris oficiāli apprecējās, un tabloīdi nebeidza vien jūsmot par abu kuplās ģimenītes idilli, bet 2016. gadā daudzus satrieca ziņa, ka Breds un Andželīna nolēmuši šķirties.

Arī Anistone pēc šķiršanās no Pita apprecējās vēlreiz. 2015. gadā viņa mija gredzenus ar aktieri un režisoru Džastnu Terū, bet šī laulība tika šķirta pēc diviem gadiem.