Renē Zelvēgerei 10 gadus jaunāks mīļākais – nupat šķīries no sievas

Amerikāņu aktrise Renē Zelvēgere ļāvusies jaunām attiecībām – viņa satiekas ar vīriešu vidū populāro auto speciālistu un šovmeni Antu Anstīdu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

42 gadus vecais anglis Ants Anstīds zināms kā motoru kultūras speciālists, viņš jau daudzus gadus vada ASV iecienīto autošovu "For the love of cars" un atsevišķos projektos piedalījies kopā ar savu sievu Kristīnu Haku.

Anstīdu pāra šķiršanās Amerikā daudziem bija šoks. Par problēmām attiecībās un pašķiršanos viņi paziņoja 2020. gadā. Bet šogad jūnija beigās abu laulība šķirta. Tiesa, tabloīdu virsrakstos šis fakts izrādījies mazāk aktuāls par to, ka Anstīds nu satiekas ar slaveno aktrisi Renē Zelvēgeri.

Par to, ka 52 gadus vecajai divu "Oskaru" ieguvējai Zelvēgerei ir jauns mīļotais, pirmais ziņoja slavenību tabloīds "TMZ". Pārim pietuvināti avoti apliecinājuši, ka viņa satiekas ar Anstīdu.

Visticamāk, Zelvēgere ar Anstīdu satuvinājušies viņa pārraides filmēšanā jūnija sākumā. Ne Zelvēgere, ne Anstīds pagaidām nav publiski apliecinājuši, ka ir mīļākie.

Antam Anstīdam aiz muguras ir divas laulības un trīs bērni, bet Zelvēgerei bērnu nav. Viņai bijusi nepilnu gadu ilga laulība ar kantrīmūziķi Keniju Česneju, ar kuru viņa salaulājās un šķīrās 2005. gadā, kā arī ilglaicīgas attiecības ar ģitāristu Bramholu, ar kuru viņa draudzējās no 2012. līdz 2019. gadam.