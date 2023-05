Šarlīze Terona pēc daudzu gadu pauzes atkal iemīlējusies

Izcilā Dienvidāfrikas aktrise Šarlīze Terona pēc attiecībām ar aktieri Šonu Pennu astoņus gadus bija viena, taču nu tas mainījies – viņa jau vairākkārt redzēta kopā ar 47 gadus veco modeli Aleksu Dimitrijeviču, par kuru gan zināms visai maz.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā ziņo "US Weekly", Šarlīzei Teronai jau vairākus mēnešus ir romantiskas attiecības ar prestižās aģentūras "Next" modeli Aleksu Dimitrijeviču – šarmantu un nosvērtu kungu, kurš bijis reklāmas seja tādiem zīmoliem kā "Malbon Golf", "AG Green Label", "The Elder Statesman" un "Combo Boxing".

Pāris pagājušajā nedēļā manīti restorānā Losandželosā, abi gāja sadevušies rokās. Zinātāji lēš, ka aktrise un modelis ir kopā "dažus mēnešus" un viņu attiecības pagaidām vēl ir agrīnā stadijā, taču abi viens otram ļoti patīkot. Ne viens, ne otrs pagaidām nav publiski komentējuši šīs attiecības.

Teronas pēdējais puisis bija Šons Penns, ar kuru viņa satikās no 2013. līdz 2015. gadam. Iepriekš viņa astoņus gadus bija kopā ar īru aktieri Stjuartu Tounsendu, kuru satika filmas "Trapped" uzņemšanā.

47 gadus vecā Terona viena pati audzina divas adoptētas meitas Džeksonu (11) un Augusti (7). Terona nekad nav bijiusi oficiāli precējusies.