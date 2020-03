Satriecošs skaistums toreiz un tagad: Itāliešu daiļavai Ornellai Muti – 65

Itāliešu aktrise Ornella Muti 9. martā svin kantainu jubileju – viņai aprit 65.

Muti ir viena no Itālijas "vecās paaudzes" skaistākajām aktrisēm, viņas nevīstošo daili daudzi apbrīno.

1955. gadā Romā dzimusī aktrise ir ar saknēm Krievijā un Igaunijā – aktrises tēvs nāk no Igaunijas, māte no Itālijas, vecvecāki no Krievijas.

2016. gadā Ornella Muti daudzus pārsteidza, pieņemot Krievijas pilsonību. Lēmumu par dubultpilsonību viņa pieņēma pēc Sahalīnas apgabala apmeklēšanas.

Slavenā aktrise karjeru sāka Itālijā vēl kā pusaudze.

Septiņdesmitajos gados viņa mirdzēja itāļu kinofilmās, kurās akcents bija uz dāmas vizuālo daili, bet astoņdesmitajos gados filmējās vairākās amerikāņu lentēs, kas guva pasaules mēroga popularitāti, piemēram, "Kazanova", "Oskars".

Privātajā dzīvē Ornella Muti ir divreiz precējusies un divreiz šķīrusies. Muti ir triju bērnu māte. 2008. gadā aktrise viesojusies arī Rīgā.