Seriāla 'Beverlihilsa' zvaigzne paziņo, ka viņai ir vēzis ceturtajā stadijā

Amerikāņu aktrise, savulaik populārā jauniešu seriāla "Beverlihilsa 90210" zvaigzne Šenona Dohertija šonedēļ plašākai sabiedrībai atklājusi, ka viņai pirms aptuveni gada konstatēts vēzis ceturtajā stadijā.

48 gadus vecā Dohertija par slimību otrdien paziņojusi raidījumā "Good Morning America". Aktrise atzinusi, ka vēzis ceturtajā stadijā viņai konstatēts pērn.

Jāatzīmē, ka aktrise vienreiz jau uzveikusi vēzi. 2015. gadā Dohertijai atklāja krūts vēzi. Drīz pēc tam viņai tika veikta mastektomija, taču tas nepalīdzēja uzveikt slimību. Šai procedūrai sekoja ķīmijterapija un apstarošana. 2017. gadā Šenona saviem atbalstītājiem sociālajos tīklos paziņoja, ka viņas veselība esot ļoti uzlabojusies.

Pērn Dohertiju satriekusi ziņa, ka vēzis atkal ir atgriezies.

"Nevarētu teikt, ka līdz galam esmu to aptvērusi. Tā daudzējādā ziņā ir rūgta tablete, kas jānorij. Protams, ka ir dienas, kad jautāju, kāpēc tas notiek tieši ar mani, bet tas es sāku domāt – un kāpēc gan ne ar mani? Kurš gan cits to ir pelnījis? Neviens no mums to nav pelnījis," raidījumā sacījusi aktrise.

Dohertija norādījusi, ka laikā, kad pagājušogad tika uzņemts seriāla "Beverlihilsa" sīkvels "BH 90210", viņa jau cīnījās ar vēzi. Aktrise piebildusi, ka vēlas iedvesmot citus vēža slimniekus nepadoties. "Mūsu dzīve neapstājas brīdī, kad uzzinām par vēzi," piebildusi Dohertija.