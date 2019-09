Seriāla 'Mana mīļā aukle' zvaigzne cīnās ar smadzeņu audzēju; stāvoklis – kritisks

View this post on Instagram

Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник... С праздником тебя, мой выпускник! Такая разная и безумно интересная жизнь у тебя впереди! Мой дорогой сыночек, мне хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что поможет тебе на твоем дальнейшем пути. Я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Ни в чем не сомневайся, верь в себя и смело покоряй этот мир! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье - видеть счастливыми вас!

A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on May 24, 2018 at 11:56am PDT