Seriāla 'Stranger Things' aktieris Noa Šnaps 'iznāk no skapja'

18 gadus vecais aktieris Noa Šnaps, kurš "Netflix" seriālā "Stranger Things" atveido Vilu Baiersu, publiski paziņojis, ka ir homoseksuāls.

Jaunietis vietnē "TikTok" publicējis astoņu sekunžu garu video, saviem vairāk nekā 30 miljoniem sekotāju atklājot, ka ir gejs. Viņš ilgi neesot varējis saņemties drosmi to atklāti pateikt tuviniekiem, bet, kad pateicis, atklājies, ka tuvie cilvēki to jau sen zinājuši.

Daudziem viņa faniem "iznākšana no skapja" ir jaunums, taču tikpat daudziem, spriežot pēc komentāriem zem video, ne. Arī Šnapa atveidotais varonis Vils populārajā kulta seriālā ir LGBTQ loceklis.

18 gadus vecais Šnaps, kurš studē Pensilvānijas universitātes pirmajā kursā.

I guess I’m more similar to will than I thought