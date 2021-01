Tildas Svintones atzīšanās: 'Vienmēr esmu jutusies kā kvīrs'

Izcilā skotu aktrise Tilda Svintone intervijā izdevumam "Vogue" atzinusi, ka vienmēr sevi izjutusi kā kvīru jeb nenoteiktas seksualitātes cilvēku.

Nupat 60 gadu jubileju nosvinējusī Tilda Svintone sniegusi interviju izdevumam "Vogue", kurā paralēli informācijai par jaunumiem savā profesionālajā dzīvē atzinusi arī, ka sevi vienmēr izjutusi kā kvīru.

"Esmu pārliecināta, ka manā gadījumā būt kvīram nozīmē jūtīgumu, jutekliskumu. Vienmēr esmu jutusies kā kvīrs. Tā ir mana pasaule, ko vienmēr esmu meklējusi," skaidro Svintone.

Viņa piebilst: "Tagad esmu vienā ģimenē ar režisoriem Vesu Andersonu, Džimu Džārmušu, Luku Gvadanino, Linu Remsiju un Džoannu Hogu." Starp saviem tuvajiem cilvēkiem viņa nosauc arī pirms pāris gadiem mirušo modes dizaineru Karlu Lāgerfeldu. Sadarbība ar dažādiem radošās pasaules dižgariem palīdzējusi atrast viņai ģimenes piederības sajūtu, atklājusi aktrise.

Tildai Svintonei aiz muguras ir 14 gadus ilgas attiecības ar dramaturgu un mākslinieku Džonu Bērnu. 1997. gadā Svintone laida pasaulē dvīņus – meitu Honoru un dēlu Ksavjeru. Bet nu jau 17 gadus viņa ir kopā ar vācu mākslinieku Sandro Kopu.

Jāpiebilst, ka Sandro ir gandrīz 20 gadu jaunāks nekā Tilda, tomēr ne šis, ne arī kāds cits visai interesants fakts abu mīlestībai nav traucējis. Situācija Svintonu rezidencē sākotnēji bijusi visai neparasta – tur dzīvojusi kā pati Tilda ar bērniem, mīļotais Sandro, tā arī bijušais – Džons. Pēcāk viņš nodibinājis jaunas attiecības. Reiz intervijā viņa izteikusies: "Mans bērna tēvs un es esam labās attiecībās. Un tagad esmu ļoti laimīgās attiecībās. Mēs visi esam labi draugi. Dzīvei nav jābūt sarežģītai. "

Kas ir "queer" jeb kvīrs

Projekta pret diskrimināciju Eiropas Savienībā "Eurialo" seksualitātes skaidrojošajā vārdnīcā lasāms: "Kvīrs ir termins, kas ierasti tiek tulkots kā "dīvanis", "neparasts". Vārds „queer" cēlies no vācu valodas un nozīmē "diagonāli šķērss". Šobrīd to lieto, lai apzīmētu tos cilvēkus, kuru seksuālā orientācija un/vai dzimumidentiāte atšķiras no heteronormatīvajām partnerattiecībām.

Terminu kvīrs sāka lietot, lai mazinātu stereotipus, kas sāka izplatīties geju kopienās. Lielākā daļa homoseksuāļi sevi asociē ar "gejiem", "lesbietēm", bet ne ar "kvīriem". "Kvīrs" drīzāk ir politisks termins, ko bieži lieto politiski aktīvi cilvēki – cilvēki, kas ir pret tradicionālo dzimumidentitāšu iedalījumu – geji, lesbietes, biseksuāli un heteroseksuāli orientēti cilvēki. Tie ir cilvēki, kuri uzskata, ka tos apspiež mūsdienās dominējošā heteronormatīvā sabiedrība un kultūra un heteroseksuāli orientēti cilvēki, kuru seksuālā izvēle padara kvīrus par minoritāti."