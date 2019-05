Toreiz un tagad: kā mainījusies seriāla 'Beverlihilsa' zvaigzne Dženija Gērta

Šomēnes Vankūverā, Kanādā, sākusies deviņdesmito gadu jauniešu kulta seriāla "Beverlihilsa, 90210" ("Beverly Hills, 90210") turpinājuma filmēšana, kurā piedalās savulaik iepazītie galvenie varoņi, kas kļuva par sava laika tīņu elkiem. Kamēr meitenes visā pasaulē juka prātā sliktā zēna Dilana un smukulīša Brendona dēļ, puiši savu istabu sienas pirms 25 gadiem rotāja ar blondās valdzinātājas Kellijas jeb aktrises Dženijas Gērtas plakātiem.

Jau vēstīts, ka jaunais seriāls "BH90210" pie skatītājiem nonāks šogad un tam būs sešas epizodes. Šobrīd aktīvi norisinās seriāla uzņemšana. Aktieri jaunajā seriālā atveidos nevis varoņus, kuru tēlos viņi iejutās deviņdesmitajos gados, bet gan paši sevi.

Seriāls stāstīs par "Beverlihilsas" zvaigznēm, kuras profesionālajā karjerā un privātajā dzīvē piedzīvojušas dažādus līkločus un mūsdienās ir sanākušas kopā, lai pēc 19 gadiem atkal atdzīvinātu seriālu. Aktieru vidū netrūks dažādu drāmu un komisku situāciju.

Seriālā filmējas gandrīz visi galvenie varoņi – Torija Spelinga, Dženija Gērta, Džeisons Prīstlijs, Aiens Zīrings, Gabriela Karterisa un Braiens Ostins Grīns. Savukārt divi no astoņiem "Beverlihilas" galvenajiem tēliem – Šenona Dohertija, kura atveidoja Brendu, un Lūks Perijs, kurš iejutās sliktā puiša Dilana tēlā – nebija piekrituši filmēties atkalapvienošanās seriālā. Jāatzīmē, ka Lūks Perijs šopavasar 4. martā 52 gadu vecumā pāragri devās mūžībā, tā arī nepieredzējis savu bijušo kolēģu atkalapvienošanos.

Ar ideju par seriālu pirms aptuveni diviem gadiem klajā nāca Spelinga un Gērta. Lai gan abas aktrises pēc "Beverlihilsas" turpinājušas filmēties un piedalīties dažādos TV projektos, nedz vienai, nedz otrai tā arī nav izdevies sasniegt Holivudas žilbinošās slavas virsotnes.

Gērta šopavasar nosvinēja 47 gadu jubileju, un arī privātajā dzīvē, tāpat kā profesionālajā karjerā, viņai gājis kā pa kalniem un lejām.

Aktrise ir bijusi trīs reizes precējusies. Ar trešo vīru Deividu Abramsu viņa joprojām ir kopā. Savukārt 12 gadus ilgajā laulībā ar otro vīru Pīteru Fasinellī Gērta laidusi pasaulē arī trīs bērnus.

Pēc tam, kad 2000. gadā noslēdzās oriģinālais seriāls "Beverlihilsa, 90210", Gērta 2008. gadā Kellijas lomā atgriezās tā turpinājumā "90210". Aktrise iesaistījusies arī citos TV projektos.

Tā, piemēram, Gērta ir izmēģinājusi spēkus šovā "Dejo ar zvaigzni". Tāpat arī viņa filmējusies realitātes šovos par pašas dzīvi – "Jennie Garth: A Little Bit Country" un "The Jennie Garth Project", kurā tika filmēts, kā aktrise iekārto māju sev un saviem trim bērniem.

Tāpat arī Gērta ir filmējusies seriālā "What I Like About You", kur atveidojusi vienu no galvenajām lomām, kā arī nelielās lomiņās uzmirdzējusi vairākos citos seriālos un TV filmās.

Pati aktrise gan vienmēr intervijās apgalvojusi, ka Kellijas loma esot viņas aktrises karjeras lielākais sasniegums.