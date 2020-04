'Tu esi latviete, kurš tev te palīdzēs'– Muceniece atklāti par šķiršanos no Krievijas sekssimbola

Šī gada sākumā Krievijas šovbiznesa ziņas pāršalca vēsts, ka pienācis gals aktieru Pāvela Priļučnija un Agates Mucenieces laulībai. Tagad Krievijā populārā Muceniece atklājusi vairākas ar šķiršanos saistītas privātās dzīves detaļas.

Muceniece savā "YouTube" kanālā uzsākusi video sēriju "Честный #развод", kurā kopā ar dažādiem viesiem iecerējusi runāt par dažādiem ar šķiršanos saistītiem jautājumiem, lai palīdzētu cilvēkiem labāk pārdzīvot šo ikviena dzīvē smago laiku.

Par pirmo viešņu aktrise bija izvēlējusies dziedātāju Ritu Dakotu un šajā sarunā atklāja vairākas nepatīkamas lietas par savu izirušo laulību – tā bijusi toksiska. Lai gan Muceniece un Priļučnijs publiski spējuši radīt gluži vai sapņu pāra iespaidu, ikdienā vīrs bieži uzvedies neadekvāti, uzstādījis dīvainas prasības vai aizliegumus, un sievai ir bijis vajadzīgs ilgs laiks, lai saņemtos izšķirošajam solim.

"Es līdz tam gāju gadu. Mūsu attiecības sāka bojāties, bet es nespēju noticēt, ka cilvēks ir spējīgs man teikt sliktas lietas. Man šķita, ka tas vienkārši ir slikts periods, kas beigsies, bet, jo vairāk es piedevu, jo vairāk cilvēks atļāvās," atklāja Muceniece, tiesa gan, neslēpjot, ka vēl joprojām mīl savu vīru un bērnu tēvu un mīlēs viņu vēl ilgi.

Abas šovbiznesa pārstāves raidījumā apsprieda daudzu sieviešu bailes šķirties, jo ir risks palikt vienām ar bērniem un bez ienākumiem, un Muceniece pastāstīja – kad viņa vīram paziņojusi par lēmumu šķirties, Priļučnijs sievu ne tikai nav atbalstījis, bet centies iebiedēt. "Tu vispār esi latviete, kurš tev te palīdzēs?" vīra teikto citējusi Muceniece, kura tagad, šķiršanās laikā, arī bieži jūtoties bezspēcīga un baidoties gan par kopīgo bērnu likteni, gan iespējamo mantas zaudēšanu.

"Ir grūti pārvarēt bailes palikt šķirtenei ar diviem bērniem, kas nevienam nav vajadzīga," neslēpa aktrise.

Šobrīd Covid-19 pandēmijas dēļ šķiršanās formalitāšu kārtošanu uz laiku ir atlikta, un Muceniece atzina – esot brīži, kad viņai gribas vēlreiz mēģināt glābt laulību. "Bet tad es saprotu, ka nedrīkstu to darīt. Es tik daudz reizes esmu kļūdījusies. Ja es atgriezīšos, atkal to pārdzīvošu. To es nevēlos," emocionāli atzinusi Muceniece.