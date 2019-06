51 gada vecumā mirusi slavenā 'atlīdzības medniece' Beta Čepmena

Trešdien, 26. jūnijā, pēc cīņas ar vēzi mūžībā devusies amerikāņu TV personība, populārā realitātes šova "Dogs. Atlīdzības mednieks" ("Dog the Bounty Hunter") zvaigzne Beta Čepmena. Viņas dzīvība izdzisa 51 gada vecumā.

Raidsabiedrība CNN vēsta, ka Čepmena trešdien nomirusi slimnīcā Honolulu, Havaju salās. Dzīves pēdējās stundās viņai līdzās bija vīrs Duāns "Dogs" Čepmens un citi tuvinieki.

Čepmena sirga ar vēzi, un viņai slimnīcā nesen tika izraisīta mākslīgā koma.

Denverā dzimusī Beta 30 sava mūža gadus bija tā dēvētā atlīdzības medniece – viņa tvarstīja un instancēs nogādāja ļaudis, kas no īslaicīgā apcietinājuma atbrīvoti pret drošības naudu un izvairās no stāšanās tiesas priekšā.

Čepmena šajā biznesā darbojās kopā ar savu vīru Duānu, un viņu ģimenes piedzīvojumi, vajājot cilvēkus, kas izvairās no tiesas, no 2004. līdz 2012. gadam tika dokumentēti realitātes TV šovā, kas iemantoja popularitāti un savulaik tika rādīts arī televīzijā Latvijā.

No 2013. līdz 2015. gadam TV tika demonstrēts šova turpinājums "Dog and Beth: On the Hunt", kurā piedalījās arī pāra dēls Lelands.

2017. gadā Betai tika konstatēts vēzis otrajā stadijā.

It’s 5:32 in Hawaii, this is the time she would wake up to go hike Koko Head mountain. Only today, she hiked the stairway to heaven. We all love you, Beth. See you on the other side.