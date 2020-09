54 gadu vecumā pēkšņi miris pundurītis no savulaik populārā 'Jackass' šova

Vrestleris un šovu zvaigzne Stīvijs Lī negaidīti miris 54 gadu vecumā, vēsta ārvalstu mediji.

Stīvijs Lī arī Latvijā vislabāk pazīstams kā liliputs no kādreiz populārā izjokošanas šova "Jackass", kas tapis ASV un kuru pārraidīja kanāls MTV. Viņš filmējies arī dažās kinofilmās.

Lai arī šovu "Jackass" filmēja tikai divus gadus, tas par zvaigznēm padarīja vairākus vīrus – Džoniju Knoksvilu, Bemu Mardžeru un arī pundurīti Stīviju Lī. Viņš gan savu karjeru veidoja ar dažādiem pseidonīmiem.

Stīvijs Lī miris savās mājās ASV. Par to, ka viņš devies mūžībā, mediji uzzināja no Lī ģimenes paziņojuma ziedojumu vākšanas platformā "Go Fund Me", kur tuvinieki lūguši naudu Stīvija bērēm. Viņu apglabāt uzņēmies aktiera vienīgais brālis.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ