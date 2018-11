57 gadu vecumā mūžībā devies 'Sūklis Bobs Kvadrātbiksis' autors

Šonedēļ 57 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu animators, multfilmu autors un jūras biologs Stīvens Hilenbergs, kurš plašāk pazīstams kā kanāla "Nickelodeon" populārā animācijas seriāla "Sūklis Bobs Kvadrātbiksis" ("SpongeBob SquarePants") idejas autors un veidotājs.

Hilenbergs nomiris pirmdien, 26. novembrī, vēsta raidsabiedrība BBC. Kanāls "Nickelodeon" izplatījis publisku paziņojumu, kurā teikts, ka viņa dzīvību izdzēsusi amiotrofā laterālā skleroze. Slimība viņam tika konstatēta aizvadītā gada martā.

Amiotrofā laterālā skleroze, kas tiek dēvēta arī par Šarko slimību, ir strauji progresējoša un letāla neiroloģiska slimība, kuras laikā sairst augšējo kustību neironi. Rezultātā nervu impulsi nenokļūst līdz muskuļiem un to kustība kļūst aizvien grūtāka, līdz iestājas pilnīga ķermeņa, tajā skaitā arī runas un elpošanas paralīze. Cilvēka intelektuālās spējas slimības laikā ir pilnīgi saglabātas, tāpat kā uztveres, redzes, dzirdes, taustes, ožas orgānu darbība.

"Viņa oriģinālie tēli un Bikini dzelmes pasaule vienmēr paliks kā atgādinājums tam, cik liela vērtība ir optimismam, draudzībai un iztēles neierobežotajam spēkam," mediji citējuši kanāla izplatīto paziņojumu.

Animācijas seriāls "Sūklis Bobs Kvadrātbiksis" televīzijā debitēja 1999. gadā. Pa šo laiku tam tapušas vairāk nekā 200 sērijas un divas veiksmīgas pilnmetrāžas filmas.

Stāsts par Sūkli Bobu ir iedzīvināts arī Brodvejas mūziklā, kuram dziesmas komponējis Deivids Bovijs, Džons Ledžends, Stīvens Tailers un daudzi citi.

Sociālos tīklus pēc sēru vēsts izplatīšanas pāršalkušas fanu līdzjūtības animatora tuviniekiem.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛