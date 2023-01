93 gadu vecumā apprecējies otrais uz Mēness pabijušais vīrs

Cienījamā vecumā laulības ostā iestūrējis vīrs, kurš tālajā 1969. gadā spēra savu kāju uz Mēness – Nīls Ārmstrongs un Bazs Oldrins bija pirmie divi cilvēki, kas turp pabija. Oldrins 93 gadu vecumā ceturto reizi svinējis kāzas. Kungs par šo notikumu pavēstījis "Twitter" platformā.

Leģendārais astronauts, atvaļinātais ASV Gaisa spēku inženieris Oldrins piektdien apprecējies. Viņa izredzētā ir Anca Feura – 63 gadus veca dāma, kura strādā par izpilddirektori Oldrinam piederošā uzņēmumā. Sieviņa, kura ir 30 gadus jaunāka par savu mīļoto, var lepoties ar doktores grādu ķīmiskajā inženierijā.

Abi ir kopā jau sen, taču oficiāli savas attiecības noformējuši tikai tagad – Oldrina 93. dzimšanas dienā. "Mēs tikām svētīti nelielā privātā ceremonijā Losandželosā un bijām tik satraukušies kā tādi bēgoši pusaudži," kāzas komentē viņš.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn