Aizdomās par cilvēku tirdzniecību policija Rumānijā arestē influenceri Teitu

Rumānijas policija ceturtdien iebrukusi greznajā Endrjū Teita villā un arestējusi viņu un viņa brāli Tristanu. Policija tā rīkojusies, jo pastāv aizdomas, ka populārais influenceris iesaistīts cilvēku tirdzniecībā, veidojis organizētu noziedzīgu grupu un vervējis sievietes darbam pornogrāfijā, ziņo "SkyNews".

Digitālā satura autors, ASV dzimušais brits Endrjū Teits aizturēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, paziņojusi Rumānijas prokuratūra. Rokudzelži uzlikti arī Teita brālim Tristanam un vēl diviem Rumānijas pilsoņiem, visi ievietoti aizturēšanas izolatorā uz 24 stundām.

"Šie četri aizdomās turamie, šķiet, ir izveidojuši organizētās noziedzības grupējumu, lai vervētu, izmitinātu un izmantotu sievietes, nodarbinot viņas pornogrāfijā – liekot par maksu radīt saturu, kas pēc tam izvietots dažādās tīmekļa vietnēs. Viņi varētu būt guvuši iespaidīgas naudas summas," sacīja prokuratūrā.

Brāļi Teiti, pret kuriem sākta kriminālizmeklēšana, notikušo atteikušies komentēt, taču viņu advokāts medijiem apstiprinājis aizturēšanu.

Identificiētas sešas sievietes, kuras šī noziedzīgā grupa esot seksuāli izmantojusi. Upuri sacīja, ka vervētāji bijuši "Lielbritānijas pilsoņi, kas maldināja, izrādot jūtas un nodomu stāties laulībā". Pēc tam upuri ar iebiedēšanu, kontroli un draudiem par nonākšanu parādos piespiesti filmēties pornomateriālos.

Endrjū Teits ir pasaulē slavens bagātnieks, kurš ar savu turību lepojas gan sociālajos tīklos, gan dzīvē. Šovasar Teits bija ieradies Rīgā, lai demonstrētu savu superauto "Bugatti". Teits to novietoja Brīvības pieminekļa pakājē un saņēma no policijas 55 eiro sodu.

Šonedēļ influenceris izcēlās saziņā ar vides aktīvisti Grētu Tūnbergu, dižojoties viņai ar savām automašīnām. Par to vairāk lasi šeit. Arī Tūnberga piektdienas rītā paironizējusi par Teita aizturēšanu:

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes