Anna Rozīte piepildījusi sapni par pašai savu raidījumu

Jāsaka, ka man līdz galam neticas, kas šobrīd notiek ar mani. Es tik sen par to biju domājusi, sapņojusi, tad šaubījusies, baidījusies, pārdomājusi 100 reizes utt. Un tagad šis viss notiek!! Un tas viss sākās tikai ar to, ka es izlēmu - apjautāšos par operatoru un montāžistu.. ļoti ātri atradu! Laaaabi, domāju es.. nu aizrakstīšu pāris maniem sadraudzības zīmoliem, varbūt viņiem arī šī ideja patīk? Un viņiem patika 😱 Šoks?! Maigi izsakoties! Labi, tālāk, kur filmēsim? Ar izvēli man gāja viegli, jo nesen tieši biju @wrklandlatvia telpās, kuras man ļoti patika, bet.. vai viņi gribēs sadarboties ?! Un arī viņi teica - Jā!! Un tad es atceros, ka sēdēju savā viesistabā un domāju, ja jau visiem ideja patīk un visi iesaistītie tic, ka sanāks foršs projekts, kāpēc tad es vēl joprojām šaubos par sevi?! (Šo jautājumu atstāsim psihoterapeita vizītei;) Nu un jāsaka godīgi, kad visi bija sarunāti, nu man vairs nebija variantu nesarunāt, ka tiešām darām, jau pašai ar sevi! Un te nu es esmu! Youtube raidījums “Tuvāk sev ar Annu Rozīti” no šodienas katru otrdienas vakaru 18:00 visās viedierīcēs! Šis nebūtu iespējams bez @kaspar_beinarovich @vendija_e @wrklandlatvia @ane4kamo, kas radīja logo raidījumam, kā arī bez manas ģimenes, kas vismaz pagaidām piekrīt, ka es lielu daļu brīvdienas nepavadu ar viņiem kopā! Priecāšos dzirdēt Jūsu atsauksmes šodien pēc raidījuma noskatīšanās 🙏🏼❤️

A post shared by Anna Rozite ❤️ Prem Nirvana (@rozite) on Feb 24, 2020 at 10:06pm PST