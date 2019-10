Anna Sedokova apstiprina, ka viņai ir attiecības ar Jāni Timmu

View this post on Instagram

#яжемать Три часа выбирала, какое фото, но давайте выберете вы! 1 или 2 круче? Голосуем 👇🏼👇🏼👇🏼 Прочитала отличную статью про то, как вырастить гения.) Прикреплю вам ссылку в сториз❤️ Основные правила - это доверие и свобода действий. Я, ребёнок выросший в достаточно жестких рамках, всегда мечтала воспитывать своих детей в свободе ! Ещё с самого раннего возраста, я приучала детей делать выбор самостоятельно. К примеру, Монике я всегда давала несколько платьев на выбор и она решала всегда все сама и даже если это было странно, мы всегда шли в том, что выбрала она. У Гектора я всегда спрашиваю, во что мы будем сейчас играть? Но выбор это всегда и ответственность, которую не каждый готов на себя взять. Что из этого вышло ? Алина супер самостоятельный человек. Наверное, с 10 лет она уже летала сама, может собрать абсолютно любой набор документов для подачи и перелёта, оплатить любые счета в любой стране и в этом году сама выбрала школу и записала меня на собеседование😂 Конечно, эта свобода теперь бьет меня с другой стороны ) она взрослее своих одногодок и ей интересно только с ребятами на пару лет старше. Недавно была на лекции в МГИМО, но я уверенна, что не бывает человек на половину добрый. Гектору и я и няня. разрешаем многое. Когда мы вместе, в комнате царит абсолютный хаос, мы все в красках, мокрые и счастливые. Безусловно, нужно знать границы. Безусловно, потом вместе прибрать не всегда выходит, но мы стремимся ) Давным давно, я прочла высказывание Ошо - Если вы растите из своих детей солдат, то когда они повзрослеют, они просто найдут себе другого генерала. Так, как такая модель поведения им привычна и знакома. Я хочу, чтобы мои дети были генералами свой жизни, но вариант, что они вырастут и пошлют меня подальше, тоже имеется 😂 Особенно, когда в семье только Мама, которой нужно быть и плохим полицейским и хорошим одновременно. Даже после трёх детей я понимаю, что не знаю идеальной формулы. Уважение к старшим - это раз. Быть добрым и внимательным - два. Самодостаточность и концентрация на своих поступках - это три. Но как не вырастить из ребёнка эгоиста ? Есть мысли на эту тему ? Я бы почитала тут 👇🏼

