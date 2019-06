Apprecējusies 'Ekstrasensu cīņu' fināliste – Sibīrijas ragana Jeļena

View this post on Instagram

Счастье возможно в любом возрасте! Главное, никогда не отчаивайтесь и не решайте для себя, что впереди ничего нет. Будьте все счастливы, находите свои половинки и радуйтесь жизни! Пусть удача сопутствует вам во всем. Пусть всегда процветают любовь, уважение друг к другу и никогда не рушатся надежды! Будьте счастливы всегда! ♥️♥️♥️🔥🔥🔥

Елена Голунова (@golunovaofficial) Jun 6, 2019 at 4:07am PDT