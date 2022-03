Arī populārais TV šovmenis Ivans Urgants pametis Krieviju

Ebreju izcelsmas krievu šovmenis, dziedātājs un TV raidījumu vadītājs Ivans Urgants devies prom no Krievijas, liecina viņa paziņojums sociālajos tīklos.

43 gadus vecais Urgants, kurš desmit gadus Kremļa kontrolētajā "Pirmajā kanālā" vadīja šovu "Vakars ar Urgantu", šobrīd devies prom no Krievijas. Šovu tika pārtraukts demonstrēt pēc tam, kad Urgants 24. februārī paziņoja: "Bailes un sāpes... Karam nē!"

Ārzemju avoti vēsta, ka Urgants kopā ar sievu un divām meitām aizlidojis uz, iespējams, Izraēlu.

Ivan Urgant left Russia with his wife and two children. Presumably, he flew to Israel, #Russian media reported.

