Atklāts patiesais slavenā modeļa – zombija nāves iemesls

Pērn vasarā 32 gadu vecumā pāragri mūžībā devās viens no modes pasaules kolorītākajiem un pamanāmākajiem personāžiem – tetovētais kanādiešu modelis Riks Dženests, kurš atpazīstamību bija iemantojis, pateicoties daudzajiem tintes zīmējumiem, kas klāja viņa seju un ķermeni. Sākotnēji izskanēja versija, ka vīrietis izdarījis pašnāvību, bet šoruden publicētie izmeklēšanas dokumenti liecina, ka viņa nāve, visticamāk, bijis negadījums.

Dženests pagājušogad 1. augustā tika atrasts miris pie sava drauga mājas Monreālā. Viņa nāvi izraisīja smags galvas ievainojums pēc kritiena no trešā stāva balkona. Sākotnēji izskanēja versija, ka vīrietis izdarījis pašnāvību.

Šīs nedēļas sākumā publiskoti izmeklēšanas rezultāti, kas liecina, ka viņa nāve visdrīzāk tomēr bijis negadījums, vēsta raidsabiedrība BBC.

Izmeklēšanā atklājies, ka vīrietis nāves brīdī bijis smagā alkohola reibumā. Tāpat arī asinīs atrastas marihuānas pēdas.

Gan Dženesta ģimene, gan arī menedžeris jau pērn stingri noliedza pašnāvības iespējamību. Šī versija publiskajā telpā izskanēja, jo vīrietim agrāk bija garīgās veselības problēmas, kuras viņš arī ārstēja.

Kā norādīts paziņojumā, izmeklēšanā nav izdevies atrast nekādus pierādījumu tam, ka Dženestam pagājušovasar būtu bijušas psiholoģiska rakstura kaites.

Atgādinām, ka modes pasaulē Dženests uzmirdzēja 2011. gadā un strauji iemantoja popularitāti. Viņa unikālā izskata iezīme bija daudzie tetovējumi gan uz auguma, gan sejas.

Ķermeņa zīmējumu, kas veidoti kā orgāni un kauli, dēļ Riks iemantoja iesauku "Zombie Boy" jeb Zombijpuika. Pirmo tetovējumu puisis uztaisīja 16 gadu vecumā.

Jāatzīmē, ka par savu panākumiem bagāto modeļa karjeru viņam lielā mērā bija jāpateicas amerikāņu dziedātājai Lady Gaga – tieši viņa Riku no klaidoņa padarīja par visā pasaulē atpazītu zvaigzni, uzaicinot filmēties klipā "Born This Way".