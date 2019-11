Atraktīvais Kaspars Breidaks šoruden kļuvis par tēti

View this post on Instagram

Mieru, tikai mieru. Mums jau ir stipri vairāk par divām nedēļām. Sakses “Pasakas par ziediem” jau pa otram lāgam vicojam iekšā. Sveicieni un milzu pateicība par labo darbu @dzemdibunams personālam, īpaši @sabine_briede , Kristīne Reitere un dokiem. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kas pa laimi kolosālu!!!!!! @zanebreidaka - ai lav jūūūūūū...

