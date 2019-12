Baiba Sipeniece-Gavare pārstedz sekotājus ar špagatu

View this post on Instagram

Kas man špagatā vēl nosēsties??? Šādu frāzi tak esat dzirdējuši,kad prasa no tevis "neiespējamo". Tas ir nieks,esmu gatava kauč uz galvas stāvēt,lai tikai ik rītu mostos ar domu,ka eju uz darbu,kas sagādā baudu! #Radio Star Fm Zoopasta ir mans dzinējspēks🚀,šonedēļ mēs atklājam savas mazāk zināmās šķautnes,un re,kas atklājas -Egons Reiters(sirsnīgs un bezgaljauks arī dzīvē)līdz 40 g.uz pasauli skatījies tikai ar vienu aci😉,Jānis Romanovskis var aizsniegt ar mēli degungalu😝(it kā nekas,bet tas liecina,ka mēle šim tiešām lunkana),Māris Grigalis,lai realizētu savu sapni(mopēds Delta)ir gatavs vistu kakas mēzt 🐓,nu bet es,ja vajag špagatā nosēsties 🧘‍♀️varu,pat piecelties atpakaļ arī! Morāle :Ja gribi ko saniegt,vajag GRIBĒT UN VARĒT!

