Basketbolists Kristaps Porziņģis no Amerikas ieradies Latvijā

Latvijas slavenākais basketbolists, NBA kluba Dalasas "Mavericks" spēlētājs Kristaps Porziņģis šonedēļ ieradies savā dzimtenē.

Godinot basketbolista ierašanos, nacionālā aviokompānijas "airBaltic" savos sociālo tīklu kontos publiskojusi attēlu, kurā Porziņģis pozē kopā ar pilotiem un stjuartēm.

"Vai zinājāt, ka latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis ir 2 metrus un 21 centimetru garš? Esam priecīgi viņu šonedēļ uzņemt uz klāja. Laipni lūgts atpakaļ mājās, Kristap!" pausts lidsabiedrības ierakstā.

Porziņģis Latvijā atgriezies deviņas dienas pēc tam, kad viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda NBA izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā izšķirošajā, septītajā, spēlē zaudēja Losandželosas "Clippers" un noslēdza sezonu.

Medijos ilgāku laiku tirzā Porziņģa un Dalasas komandas otras zvaigznes Lukas Dončiča nesaprašanos laukumā. Jau kopš preses konferences pēc "Mavericks" un "Clippers" vienību pēdējās spēles Dalasas kluba pārstāvji saņēmuši vairākus jautājumus par Porziņģa nākotni komandā.

Medijs MVP martā jau ieskicēja situāciju, kuras dēļ basketbolists esošā līguma beigas diez vai sagaidīs Dalasas klubā, kā arī izpētīja trūkumus viņa sadarbībai laukumā ar komandas līderi Luku Dončiču.

Par Porziņģi interesi jau izrāda cita NBA komanda Šarlotas "Hornets". Tāpēc, visticamāk, augumā raženais liepājnieks pilnībā atslēgties no NBA aizkulisēm atslēgties nevarēs. NBA klubu oficiālā treniņnometnes 2021./2022. gada sezonai sākums šobrīd plānots 28. septembrī, bet sezonai startu dos 19. oktobrī.

#DidYouKnow that Latvian basketball player Kristaps Porzingis is 2m 21cm tall? We were glad to welcome him on board this week! Welcome back home, @kporzee! pic.twitter.com/HSo9wGkq0v