Krievijā bēdīgi slavenā balerīna un sabiedrības dāma Anastasija Voločkova iesūdzēta tiesā. Prasītājs – viņas bijušais pielūdzējs, uzņēmējs Vladislavs Fomenko.

Voločkovai regulāri gadās iekulties ķezās, kas izskan pa visu Krieviju, un nu tā noticis atkal. Kā vēsta "Komsomoļskaja Pravda", uzņēmējs Fomenko vērsies Krievijas tiesā ar prasību piedzīt no sabiedrības dāmas 130 miljonus rubļu jeb aptuveni 1,67 miljonus eiro.

Fomenko pats nesen atbrīvojies no ieslodzījuma, kur izcietis viņam piespriestos 2,5 gadus par krāpšanu. Tagad vīrietis vēlas piedzīt naudu no Voločkovas, ar kuru iepriekš viņu vienoja mīlas attiecības.

Kā izriet no apsūdzības, laikā, kad balerīna draudzējās ar Fomenko, viņas mājā sākts remonts, kura izmaksas sasniedza 30 miljonus rubļu. Taču brīdī, kad darbi jau bijuši teju pabeigti, Voločkova alkohola reibuma stāvoklī atlaidusi remontstrādniekus un pārtraukusi attiecības arī ar Fomenko. Tā kā brigādei par darbu vajadzēja saņemt nopelnīto naudu, būvfirma izrakstījusi rēķinu Fomenko.

"Es iekritu parādu verdzībā, man bija jāatrod šī nauda jebkuriem līdzekļiem. Šīs situācijas rezultāts sanāca tāds, ka man bija problēmas ar likumu," paudis Fomenko. Tieši šī situācija arī novedusi viņu līdz cietumam, vēsta "Komsomoļskaja Pravda".

Būdams iznācis no cietuma, Fomenko vēlas piedzīt no slavenās balerīnas prāvu summu, kura lielu daļu veido sāpju nauda par morālajām ciešanām. To dēļ biznesmenim sākusies depresija.

Pati Voločkova publiski paudusi, ka tiekot apmelota un nomelnota. Viņa arīdzan uzskata, ka Fomenko esot "garīgi slims".